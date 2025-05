Perinaldo, il plauso del sindaco Guglielmi alla Polizia Provinciale per le operazioni di verifica belliche

Il sindaco di Perinaldo, Francesco Guglielmi, esprime il più sincero ringraziamento per il supporto ricevuto dall'amministrazione Provinciale di Imperia, Corpo di Polizia Provinciale, in particolare dagli Agenti Garibbo e Bambacaro coordinati dal Sovr. Capo Upg Cav. Giovanni Calvi, in occasione delle operazioni di verifica ed identificazione dei presunti manufatti/residuati bellici presenti nel centro abitato di Perinaldo, avvenute il giorno 14 maggio, ad opera del 32° Reggimento Genio Guastatori, Comando di Fossano.

"I militi della Polizia Provinciale con ammirevole solerzia hanno garantito il rispetto delle distanze di sicurezza attorno al luogo del rinvenimento così da salvaguardare l'incolumità pubblica", evidenzia il primo cittadino.