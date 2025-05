Prosegue il progetto “Ricoltiviamo” dei club Rotary Sanremo Hanbury, Sanremo ed Imperia: ieri una riunione operativa tra operatori del settore ed istituzioni

Ieri pomeriggio presso la Sala Giunta del Comune di Sanremo si è tenuta la prima riunione operativa di 'Ricoltiviamo', un progetto dei tre club Rotary della provincia di Imperia finalizzato ad avvicinare i giovani alla floricoltura, con l’obiettivo di stimolare e incoraggiare un nuovo ciclo produttivo della floricoltura locale, che riguardi reciso, il vivaismo, ma anche l’agricoltura in generale.

Alla riunione, organizzata da Sergio Viglietti, Presidente del Rotary Sanremo Hanbury, club capofila dell’iniziativa erano presenti esponenti del Rotary Sanremo, Rotary Imperia, operatori in rappresentanza di tutta la filiera floricola, le associazioni di categoria del mondo agricolo, Confindustria Imperia e le istituzioni rappresentate dall’assessore alla floricoltura del Comune di Sanremo Ester Moscato e da Alessandro Piana, Vicepresidente e assessore regionale all’Agricoltura.

Un incontro operativo in cui si sono affrontati diversi temi. Per meglio comprendere le criticità di tutta la filiera ANCEF ed il Distretto floricolo redigeranno un questionario e lo somministreranno ai diversi operatori della filiera, al fine di condividere i risultati e formulare una strategia condivisa, sia per la valorizzazione del settore sia per informare i giovani delle opportunità occupazionali offerte dal settore. E’ emersa la necessità di incrementare l’utilizzo della bacheca dei terreni, per agevolare i giovani nel reperimento di aree da coltivare. Le associazioni di categoria, congiuntamente al CREA, si sono rese disponibili a formulare una scheda tecnica ed una economica da fornire agli start upper per affiancarli nel loro percorso imprenditoriale. Si sta individuando un soggetto, tra le realtà presenti che possa fare da hub per le richieste dei giovani aspiranti imprenditori, in modo da indirizzarli a soggetti esperti che si sono resi disponibili a condividere le proprie competenze. Infine, è stata espressa la necessità di trovare un sistema per retribuire il training degli aspiranti floricoltori.



“Sono soddisfatto della partecipazione e della disponibilità che hanno manifestato i diversi attori del settore e delle istituzioni, sia Comune, sia Regione. Ricoltiviamo non si vuole sostituire al tavolo verde, già operativo, ma affiancare con un obiettivo specifico: coinvolgere le nuove generazioni e non solo in un settore economico fondamentale per il Ponente ligure, che rappresenta anche la storia e le tradizioni del nostro territorio, ma che deve anche guardare verso il futuro, impostando delle strategie per il ricambio generazionale e per poter affrontare in modo efficace le sfide del mercato, valorizzando la produzione locale di nicchia, ma altamente qualitativa", commenta Sergio Viglietti Presidente del Rotary Sanremo Hanbury. Prosegue il Vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana: ”Il confronto costante con gli operatori è fondamentale per condividere progetti e superare le criticità. Riavvicinare i giovani al comparto floricolo è fondamentale per garantire il futuro del settore , come Regione Liguria siamo a disposizione per realizzare azioni concrete per coinvolgere nuovi soggetti, non solo giovani. Altrettanto importante è valorizzare la produzione floricola locale, con azioni mirate e sinergiche. Il legame tra fiori e turismo è indissolubile, per questo motivo stiamo valutando l’ipotesi di un provvedimento normativo per il floriturismo, un’opportunità strategica per valorizzare il patrimonio floricolo del Ponente Ligure, unendo bellezza, cultura del paesaggio e promozione del territorio”.

Conclude l’assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Ester Moscato: “Da assessore alla floricoltura e da operatrice del settore ho accolto subito con favore l’iniziativa dei club Rotary della provincia di Imperia. La nostra amministrazione, dal suo insediamento, ha dato grande rilievo alla floricoltura, riconoscendola come elemento identitario e strategico di Sanremo. Coinvolgere i giovani è un tassello fondamentale del progetto più ampio che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per valorizzare la floricoltura sanremese: un percorso che unisce tradizione innovazione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo centrale di questo settore nel tessuto economico e culturale del nostro territorio”.