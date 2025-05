Rifiuti e pulizia urbana a Ospedaletti, il sindaco Cimiotti replica al consigliere Taggiasco: "servirebbe un mea culpa, non polemiche"

Il sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti risponde alle dichiarazioni recenti del consigliere di opposizione Maurizio Taggiasco che aveva mosso diverse critiche al servizio di pulizia urbana cittadino: "Ritengo giusto che i cittadini di Ospedaletti siano informati in modo corretto del perché oggi abbiamo un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti non all’altezza della nostra cittadina. Il problema si è manifestato a partire dal 2022 a causa dell’entrata in servizio del nuovo sistema del ciclo integrato dei rifiuti e del progetto Erica, approvato dall’Amministrazione Blancardi, in particolare con la supervisione dell’allora Consigliere delegato Maurizio Taggiasco, il quale dovrebbe semplicemente recitare il “mea culpa”.

Non si tratta di fare lo scarica barile ma quando un’amministrazione pubblica prende degli accordi in ambito regionale e provinciale decidendo di abbandonare l’Ambito Sanremese per far parte dell’Ambito Ventimigliese e di approvare un progetto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, l’eventuale Amministrazione che segue non può più cambiare queste decisioni.

La volontà del Comune di Ospedaletti di lasciare l’Ambito Sanremese (originariamente stabilito dalla Giunta Regionale) per far parte dell’Ambito Ventimigliese, che conta 18 comuni, fu presa dal comune di Ospedaletti nel 2014 con mail del 31/07/2014 rispondendo alla richiesta del comune di Bordighera prot. 16358 del 29/07/2014, volontà ribadita con nota di prot. 2148 del 30/04/2016. Successivamente il comune di Ospedaletti, con lettera prot. 7749 del 20/12/2016, chiede alla Provincia di abbandonare l’Ambito Ventimigliese per tornare nell’Ambito Sanremese.

La risposta della Provincia tramite Pec del 21/12/2016 prot. 34575 “… l’aggregazione del comune di Ospedaletti nel bacino transitorio Ventimigliese B, insieme al comune di Bordighera, è stato predisposto a seguito di specifica consultazione degli Enti locali … per tale motivo … non si può accogliere la richiesta di codesto Comune, che dovrà necessariamente aderire al Bacino Ventimigliese e alla progettazione in atto dal comune Capofila, il comune di Ventimiglia…”.

Veramente singolare anche il fatto che oggi il Consigliere di minoranza Maurizio Taggiasco, dichiari “…In particolare chiediamo chiarimenti sulla mancata continuità del servizio di decespugliamento…”. Forse non si ricorda che fu proprio l’Amministrazione Blancardi, di cui faceva parte il Consigliere Taggiasco, ad approvare il progetto Erica per l’appalto del ciclo dei rifiuti di Ospedaletti, e che tale progetto non prevedeva il servizio di decespugliamento per Ospedaletti, cosi come non prevedeva il lavaggio dei cassonetti, e la pulizia delle spiagge. Insomma il progetto Erica con queste deficienze, è stato approvato dall’amministrazione Blancardi con Maurizio Taggiasco, da notare che altri comuni dell’Ambito Ventimigliese hanno invece questi servizi. Pertanto, chiedo al Consigliere Taggiasco: perché non avete inserito questi servizi? Non ve ne siete accorti? Costavano troppo?

Ricordo ancora che i due atti da noi approvati riguardano solo una modifica amministrativa della convenzione e del regolamento dell’Ambito Ventimigliese precedentemente approvata dall’amministrazione Blancardi e che in Consiglio Comunale sono stati approvati all’unanimità, cioè anche dalla minoranza incluso il Consigliere Taggiasco.

Per quanto concerne poi la zona B, cioè quella del porta a porta, forse il Consigliere Taggiasco si dimentica che il problema nasce sempre dalla commistione del servizio di nettezza urbana mischiato con quello di Sanremo nelle zone di Vallegrande, Strada Garofani, Madonna Pellegrina e Rotabile Capo Nero. Infatti, mentre prima il problema si risolveva tra noi e l’impresa adesso non comandiamo più noi e quindi l’impresa non è più disponibile a raccogliere le utenze di Sanremo.

Ciò nonostante questa Amministrazione sta riparando agli errori dell’Amministrazione Blancardi e comunica a tutti gli utenti che si è raggiunto un accordo con l’impresa per rimodulare il servizio dei rifiuti. Pertanto, e a breve, il servizio migliorerà".