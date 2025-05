Vallecrosia, pellegrinaggio giubilare al monte Saccarello: l'iniziativa delle parrocchie di Maria Ausiliatrice e San Rocco (Foto)

Pellegrinaggio giubilare al monte Saccarello. L'iniziativa verrà proposta lunedì 2 giugno dalle parrocchie di Vallecrosia, Maria Ausiliatrice e San Rocco, in occasione dell'anno del Giubileo.

"Una giornata all'aria aperta, in mezzo alla natura, e un'occasione per pregare e stare insieme è prevista lunedì 2 giugno a cui le parrocchie di San Rocco e Maria Ausiliatrice parteciperanno insieme" - dice don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - "Verrà proposto il pellegrinaggio giubilare al monte Saccarello. E' necessario portarsi acqua, il pranzo al sacco e scarpe comode".

"La partenza sarà alle 7 da Verdeggia per chi vorrà andare a piedi, invece per i motorizzati o chi ha la macchina si passerà per Monesi" - fa sapere don Rito - "Alle 11.30 verrà celebrata la santa messa presso la statua del Redentore. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Chi vorrà venire potrà indicare la propria presenza alle parrocchie di San Rocco o di Maria Ausiliatrice".