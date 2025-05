Strade allagate a Ventimiglia a causa dell'abbondante pioggia scesa nelle ultime ore sulla nostra provincia.

Il maltempo, in particolare, ha causato allagamenti in via Basso e in via Gallardi impedendone anche la circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti la Protezione civile di Ventimiglia e la Protezione civile dell'associazione nazionale carabinieri per far tornare agibili le strade.