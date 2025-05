Bordighera, tornano i gonfiabili in piazzale Mediteranno

Anche durante la prossima estate a Bordighera ci sarà, per tutti i bimbi, il parco giochi con i gonfiabili nel lato di ponente di piazzale Mediterraneo e nell’area attigua verso Vallecrosia. Si è infatti conclusa la procedura di gara relativa alla concessione per la sua installazione ed esercizio nel corso delle stagioni estive del quadriennio 2025 / 2028, per cui la Giunta aveva dato indirizzo favorevole lo scorso marzo. Le attrazioni, destinate a un pubblico tra i 4 e i 13 anni, potranno accogliere le famiglie dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

“E’ importante che i bambini abbiano opportunità di gioco e divertimento e Bordighera, durante i mesi estivi, sceglie da tempo di darne una ulteriore grazie al parco con i gonfiabili affacciato sul mare e aperto anche nelle ore serali.” Commenta l’Assessore Martina Sferrazza. “Si tratta di un servizio per la comunità, di un luogo di incontro e socializzazione per le famiglie e di un valore aggiunto anche per quanto riguarda l’offerta turistica; per questo sono particolarmente felice che la nostra Città possa continuare a proporlo”.