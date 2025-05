Calcio, Prima Categoria. Trionfo Ospedaletti nella finale playoff! Contro il Camporosso ci mette la firma un classe 2008 ai supplementari

Sono serviti i tempi supplementari, 120 minuti al termine di una lunga stagione per sancire la vittoria dell’Ospedaletti nella finalissima playoff del Girone A contro il Camporosso.

Smaltita la delusione per la sconfitta nello spareggio contro la Baia Alassio, gli orange indirizzano la partita già dai primi minuti. Frenna si oppone alla conclusione di Sartori, mentre Crudo conclude alto per gli ospiti. Al 18’ l’Ospedaletti va in vantaggio: Grifo salta due avversari e, da fuori, la piazza di mancino sotto l’incrocio. Quattro minuti più tardi, i padroni di casa hanno l’occasione per raddoppiare su rigore: Schillaci viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto. Ambesi si incarica della battuta, ma Frenna intuisce l’angolo e respinge. Sale in cattedra anche Bazzoli che prima si supera per respingere il tiro di Ventre, poi neutralizza la potente conclusione dalla distanza di Crudo e, infine, salva ancora il risultato sul tiro a colpo sicuro di Calvini.

Nel secondo tempo è il Camporosso a spingere sull’acceleratore alla ricerca del gol. Su un’azione impostata da Ventre, Lodovici si smarca in area e tira, ma Bazzoli si fa trovare pronto. A cinque minuti dal termine il pari degli ospiti con Lodovici che la tocca di testa sul calcio di punizione battuto da Ventre. Il finale dei 90 minuti regolamentari è comprensibilmente all’insegna del nervosismo. Ci prova ancora Schillaci, ma la sfera si infrange sulla traversa. E, così, si va ai supplementari.

Anche nell’extratime il Camporosso si riversa in avanti, ma la rete che decide la gara e i playoff del Girone è dell’Ospedaletti e porta la firma di un classe 2008. Al minuto di gioco 113, su una ripartenza innescata dal rilancio di Bazzoli, Schillaci salta un avversario e piazza la palla sui piedi di Cosenza che deve solo spingerla in rete. È il gol decisivo. A nulla vale il forcing del Camporosso. Ci prova Calderone sul finire di gara, ma Bazzoli intuisce e devia la sua conclusione.

Al triplice fischio è festa orange. L’Ospedaletti vince il playoff del Girone A e ora andrà a giocarsi la fase regionale. Primo appuntamento domenica prossima contro il Masone in campo neutro.

“È stata una battaglia, come ci aspettavamo - così mister Fabio Luccisano al termine della partita - dopo essere andati in vantaggio meritatamente abbiamo sbagliato l’ottavo rigore dell’anno e poi è uscito il Camporosso che, come noi, è una squadra di livello. Siamo stati bravi a fare gol nel secondo supplementare con due 2008 in campo, è la vittoria di un grande gruppo, ce la meritiamo. Oggi siamo stati bravi a lottare su ogni pallone e non era facile dopo la sconfitta di domenica. Ce la siamo meritata. Bravi tutti, dallo staff alla società, ai giocatori, al pubblico che era presente numeroso oggi a Ospedaletti. Dopo la delusione di domenica, siamo contenti di poterci giocare la promozione domenica prossima”.

Ospedaletti - Camporosso 2-1 (d.t.s.)

Marcatori: 18’ Ambesi, 85’ Lodovici, 113’ Cosenza

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 Sartori (69’ 13 Bacciarelli), 5 Ambesi, 6 Russo, 7 El Kamli (46’ 19 Saih), 8 Molinari (60’ 14 Barbagallo), 9 Zito (83’ 15 Cosenza), 10 Grifo (72’ 16 Pesce), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 17 Materazzi, 18 Cascone, 20 Colucci

Allenatore: Fabio Luccisano

Camporosso: 1 Frenna, 2 Fazzari (63’ 13 Conrieri), 3 Grandi (91’ 14 Scarfò), 4 Oliveri (62’ 20 Calderone), 5 Rotella, 6 Negro, 7 Grandi, 8 Calvini (79’ 18 Lodovici), 9 Lodovici, 10 Ventre, 11 Crudo

A disposizione: 12 Vieni, 15 Pilia, 16 Gibelli, 17 Vogel, 19 Santoianni

Allenatore: Alan Carlet

Arbitro: Andrea Martino (Savona)

Ammoniti: Cordì, Molinari, Saih, Ambesi, Zito, Schillaci, Cosenza, Pesce, Bazzoli, Rotella, Crudo, Scarfò, Conrieri, Grandi