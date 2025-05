Museo dell’Orologio Tovo San Giacomo, vicepresidente Regione Alessandro Piana: “Cultura, accoglienza e identità al centro dello sviluppo”

“Sono felice di aver partecipato oggi al Museo dell’Orologio da Torre Bergallo, un luogo ricco di storia e significato, all'incontro sul recupero di un bene che è uno dei patrimoni delle nostre aree interne". Così il vicepresidente della Regione Alessandro Piana in visita oggi a Tovo San Giacomo.



"L’iniziativa nell’ambito del progetto 'Experience' - continua Piana - , che abbiamo finanziato con il GAL Valli Savonesi, ha coinvolto otto Comuni con musei storici e numerose strutture ricettive del territorio, tra cui alberghi, pensioni e agriturismi, per un investimento complessivo di oltre 793.000 euro. Il Comune di Tovo San Giacomo ha ottenuto un finanziamento pari a 38.000 euro per la valorizzazione del Museo dell’Orologio da Torre, custode della tradizione della storica famiglia di orologiai Bergallo. In totale, agli enti pubblici aderenti al progetto sono stati assegnati 496.000 euro, mentre 297.000 euro sono stati destinati a strutture ricettive locali. Il rilancio delle aree interne è una priorità che la Regione Liguria porta avanti con determinazione. Significa investire in infrastrutture, servizi, turismo sostenibile, agricoltura, cultura. Ma soprattutto significa rimettere al centro le persone, le comunità e le identità locali. Grazie all’assessore Paolo Ripamonti e al consigliere regionale Sara Foscolo, sempre attenti al benessere del territorio. Un saluto speciale anche alla delegazione del Comune di Sant’Agata di Esaro (Cosenza), presente all’incontro come segno tangibile di una cooperazione tra territori che travalica i confini geografici. Nel corso della giornata è stata inaugurata la nuova sala 'Sulle ali del tempo', realizzata proprio grazie al contributo del progetto 'Experience'".