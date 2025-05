Il savonese Fabio Raimondo nominato nuovo presidente dei giovani albergatori

“La nomina del savonese Fabio Raimondo alla presidenza dei giovani albergatori italiani è un'ottima notizia in quanto la sua presenza servirà a dare ancora più slancio allo sviluppo del turismo in Liguria. Buon lavoro e un in bocca al lupo a Raimondo per il suo nuovo incarico”. Così l’assessore regionale al Turismo dopo aver appreso della nomina del ligure Raimondo alla presidenza dei Giovani Albergatori.