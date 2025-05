Sanremo: approvata la proposta di rigenerazione urbana dell’area 'ex orto dei Gesuiti' in via Palazzo

La Giunta comunale ha approvato la proposta di rigenerazione urbana relativa al progetto “ex orto dei Gesuiti” in via Palazzo. Il progetto prevede la riqualificazione del fabbricato a destinazione commerciale e dell’area verde limitrofa all’ex convento, che sarà raggiungibile con una pavimentazione in continuità con quella di via Palazzo, per dare un’uniformità di arredo urbano, e tramite un ascensore che permetterà l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’area verde, per una superficie complessiva di 484 mq, avrà un vincolo di uso pubblico. Un intervento importante per il quale è stato valutato il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e privato. “Il risultato finale rappresenterà una nuova immagine non solo per il centro storico, a cui si potrà giungere attraverso un percorso dedicato, ma anche per l’adiacente via Matteotti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – Questo progetto, insieme a quello approvato la scorsa settimana per il recupero dell’ex convento dei Gesuiti, che ne prevede la trasformazione in un Ostello per la Gioventù, cambierà il volto di un angolo di grande interesse storico e architettonico, per il quale sono già state messe in atto numerose iniziative di riqualificazione all’interno del progetto PInQUA (Programma innovativo per la qualità dell’abitare)”.