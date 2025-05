Bonus ascensore e montascale 2025: come funziona e chi può accedere?

Numerose detrazioni e agevolazioni fiscali consentono di risparmiare sull’installazione di un ascensore, un montascale o servoscale, una piattaforma elevatrice in virtù della capacità che questi sistemi hanno di abbattere le barriere architettoniche e di favorire l’inclusione delle persone disabili o con mobilità ridotta. Scopriamo insieme quali sono i principali bonus ascensore e montascale 2025, come funzionano, chi può accedervi e come.

Cos’è, come funzione e come chiedere il bonus ascensore e montascale 2025

Quando si parla di bonus ascensore si fa riferimento in genere alle agevolazioni previste dal D.M. 236/89 per gli interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti. Tali agevolazioni consistono in una detrazione del 75% in 5 anni sulla spesa totale sostenuta per l’installazione di ascensori, montascale, servoscale, piattaforme elevatrici. La validità del bonus è stata estesa fino al 31 dicembre 2025 e può accedervi chiunque – proprietario, usufruttuario, affittuario o persino familiare di chi possiede l’immobile – abbia i costi vivi dell’intervento. Sono previsti, però, dei massimali per il calcolo della detrazione che tengono conto della tipologia di immobile, delle unità immobiliari di cui è composto, eccetera. Per questo se vuoi approfittare del Bonus Ascensore o montascale 2025 per installare o ammodernare un impianto, ti consiglio di confrontare più offerte prima di decidere. Su Ascensoristi.com trovi molte aziende, puoi ricevere fino a 4 preventivi per ascensore o montascale in modo gratuito, prova. Tra le cose importanti da sapere sul bonus ascensori 2025 c’è che è cambiato rispetto al passato e in particolare che da quest’anno

· è necessaria un’asseverazione di tecnici abilitati che dimostri la conformità degli interventi effettuati al decreto ministeriale di rifermento e non basta più, come faceva prima, l’attestazione dell’installatore dell’ascensore o montascale

· e non è più possibile usufruire dello sconto in fattura, ma si può usufruire della detrazione in cinque rate di pari importo sulle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi all’intervento.

Altre agevolazioni e bonus per risparmiare sull’installazione di ascensori e montascale

Ci sono altre agevolazioni, però, che possono essere ricomprese tra i bonus ascensori e montascale 2025. Anche per quest’anno, per esempio, è stato confermato il bonus ristrutturazione che prevede una detrazione IRPEF del 50% sulla spesa per lavori di ristrutturazione, appunto, tra qui possono essere ricompresi anche quelli per l’installazione di un ascensore o di un montascale o servoscale. Anche in questo caso ci sono massimali e requisiti richiesti per godere dell’agevolazione che possono essere approfonditi con un consulente di fiducia e/o con la ditta di ascensoristi a cui ci si è rivolti.

Altro bonus valido sugli ascensori e montascale è la detrazione del 19% riservata a chi è titolare di legge 104. Per le persone con disabilità e mobilità ridotta sono previste infatti agevolazioni sull’acquisto e/o l’installazione di ausili che ne migliorano qualità di vita e indipendenza e ascensori, montascale e servoscale rientrano senza dubbio in questa categoria. Per godere di questo bonus è necessario presentare il modello 730 accompagnato ad apposita documentazione medica che attesti la disabilità. I titolari di legge 104 possono usufruire anche, tra i bonus ascensori e montascale 2025, dell’IVA agevolata al 4% (anziché al 22%) calcolata direttamente in fattura.

















