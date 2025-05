Raffaello Bastiani nuovo Presidente provinciale FIBA di Confesercenti Imperia

Confesercenti Imperia annuncia con soddisfazione l’elezione di Raffaello Bastiani a nuovo Presidente provinciale di Fiba (Federazione Imprese Balneari).



"Titolare dei Bagni Germana ad Arma di Taggia, Bastiani è da anni uno storico socio Confesercenti e rappresenta un punto di riferimento autorevole per gli imprenditori balneari del comprensorio armese.

La sua lunga esperienza nel settore e l’impegno costante a tutela delle imprese turistiche locali saranno elementi fondamentali per rafforzare l’azione del sindacato Fiba sul territorio provinciale.

Confesercenti nel congratularsi con Raffaello Bastiani per il nuovo incarico e augurandoli buon lavoro, con l’auspicio di un'attività proficua al servizio delle imprese balneari della provincia di Imperia rimarca la situazione delle imprese del mondo balneare e delle loro famiglie che vivono ancora un periodo di profonda incertezza, nonostante il loro prezioso contribuito a sostegno dell’economia locale, con competenza, passione e conoscenza del territorio. Ora quindi è quanto mai necessaria una legge che tuteli gli imprenditori del settore e ne riconosca i diritti e soprattutto gli investimenti realizzati in questi anni".