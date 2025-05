Apricale: celebrata domenica scorsa alla residenza 'Anselmo Pisano' la Festa della Mamma (Foto)

E' stata celebrata, domenica scorsa alla Residenza Protetta 'Anselmo Pisano' di Apricale, la 'Festa della Mamma' con un pomeriggio speciale all’insegna della musica, della condivisione e dell’amore. Nel pomeriggoi gli pspiti hanno vissuto un momento di festa, grazie al karaoke di Francesca Furfari, che ha regalato emozioni, sorrisi e tanta voglia di cantare insieme. Un’occasione per dire 'grazie' a tutte le mamme, con il cuore.

A margine dell’iniziativa, la direttrice della residenza, Teresa Marco, ha voluto dedicare un pensiero sentito: “Le nostre Ospiti non sono solo mamme, ma sono memoria viva, custodi di esperienze e affetto. In giornate come questa riscopriamo il valore del tempo condiviso, dell’ascolto e della gratitudine. Ringrazio di cuore i familiari che ci accompagnano in questo percorso di cura e presenza, e il nostro straordinario personale che ogni giorno mette passione e umanità nel proprio lavoro. Vi aspettiamo sempre presso la nostra struttura, con il calore e il sorriso che ci contraddistinguono.” Le residenze del sollievo 'Il Sole' si confermano così un luogo dove la cura non è solo assistenza, ma anche relazione, festa e comunità.