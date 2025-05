Vallecrosia, clima elettorale infuocato. La denuncia del candidato Perri: "Ancora una volta strappati i miei manifesti"

"Con profondo dispiacere segnalo che, anche in questi giorni, continuano a verificarsi episodi spiacevoli: i manifesti della mia candidatura e della mia lista vengono sistematicamente strappati o danneggiati". A denunciarlo Fabio Perri, candidato alla carica di sindaco per il comune di Vallecrosia.



"Si tratta di un gesto vile e irrispettoso, non solo nei confronti miei o della squadra che mi sostiene, spiega Perri, ma soprattutto verso il principio di democrazia e di confronto civile che dovrebbe essere alla base di ogni campagna elettorale. Chi compie questi atti dimostra di non avere argomenti, né rispetto per le regole della convivenza democratica".

Il candidato a sindaco rivolge un'appello alla cittadinanza. "Mi rivolgo ai cittadini di Vallecrosia, chiosa Perri, non lasciamoci trascinare in questo clima. La città merita un confronto serio, trasparente e rispettoso. Noi continueremo a parlare di progetti, idee e futuro, conclude, senza cedere alla provocazione e alla meschinità".