Sanremo: tir rimane incastrato in strada Borgo Opaco dopo essere stato ingannato dal navigatore (Foto)

Viene ingannato dal navigatore e si infila con l'autoarticolato in strada Borgo Opaco a Sanremo, rimanendo incastrato senza sapere dove andare. Il tutto durante l'orario di ingresso delle scuole elementari e bloccando il traffico nel quartiere.

E' successo stamattina ad un autista straniero alla guida di un bilico lituano, in uscita dallo svincolo dell'Aurelia bis. Ci sono volute due pattuglie della Polizia Locale per liberarlo da quella situazione e scortarlo in Valle Armea, sua vera destinazione. Avendo anche provocato alcuni danni ad un guard-rail l'autista è stato sanzionato dagli agenti, dopo aver messo in sicurezza la viabilità della zona.