Sanremo: marciapiedi sotto al Casinò e piazza Colombo in pessime condizioni, serve un intervento di manutenzione (Foto)

Zona del Casinò e piazza Colombo, in molti tra sanremesi e turisti chiedono un’importante operazione di restyling dei marciapiedi.

Da tempo ci vengono segnalate situazioni di degrado per quanto riguarda le pavimentazioni e l’arredo urbano, un tempo fiore all’occhiello della città. Molti marciapiedi sono sconnessi, mentre ci sono aiuole con scarsa manutenzione. E’ quanto accade nella zona sottostante la casa da gioco matuziana e per la quale viene chiesto un intervento immediato.

La situazione è simile in piazza Colombo, per la quale più volte anche il nostro giornale ha pubblicato quanto si può vedere anche oggi. Le piastrelle sono rotte, scollate o traballanti e, quando piove, bisogna fare lo slalom tra quelle ancora integre per evitare le pozzanghere che si formano sotto.

Anche il solettone non è messo meglio, con i gradini rotti, così come la pavimentazione ed un aiuola che ormai da mesi langue in uno stato di abbandono.