Nove ore di intervento 'salvavita' per la 29enne tedesca coinvolta ieri nell'incidente sulla A10 a Bordighera

E’ stata sottoposta ad un intervento salavavita durato circa 9 ore, la turista tedesca di 29 anni che, ieri mattina è rimasta coinvolta nello spaventoso incidente all’interno della galleria ‘Aprosio’, sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra la città di confine e Bordighera, in un tratto a doppio senso di circolazione.

La donna, che viaggiava insieme alla figlioletta di un anno, è stata portata in elicottero, nella giornata di ieri, al Santa Corona di Pietra Ligure. Qui i medici, dopo i primi riscontri, hanno deciso di sottoporla ad una delicata operazione che, probabilmente le ha salvato la vita.

Dopo l’intervento la donna è stata ricoverata nel reparto di rianimazione ed è in prognosi riservata. La figlia di un anno, invece, è stata portata al ‘Gaslini’ di Genova dove è ancora in osservazione ma non è in pericolo di vita.