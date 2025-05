Ventimiglia, nono posto assoluto ai campionati italiani di scacchi per gli studenti delle Biancheri (Foto e video)

Altra grande prestazione per gli alunni dell'Istituto comprensivo 1 Biancheri di Ventimiglia. Gli studenti si sono classificati al nono posto assoluto ai campionati italiani di scacchi a scuola disputati a Montesilvano dall'11 al 14 maggio.

La squadra composta da Daniele De Martino, Greta Musumarra, Giada Bigoni, Cristian Lagana' e Samuele Bono, tutti alunni della terza media, capitanata dal professor Cristian Bonacini e dal team manager Massimo De Martino, ha ottenuto un risultato straordinario vincendo quattro partite, pareggiandone due e perdendo solo con i campioni di Roma.

Alla manifestazione hanno partecipato ben 355 squadre provenienti da tutta Italia per un totale di 1862 alunni. Nella categoria prima scacchiera Daniele De Martino ottiene il terzo posto assoluto e candidato Maestro.

Numeri incredibili che testimoniano come gli scacchi hanno un grande successo tra i ragazzi di ogni età. "È un' immensa gioia" - dichiara il professor Bonacini - "La scuola Biancheri ha portato gli scacchi tra i ragazzi e i risultati si sono visti. Sottolineo che eravamo l'unica squadra in Italia ad avere due ragazze titolari e questo ci fa ancora più onore. Ringrazio la dirigente Fresta che ci ha supportato economicamente e ha tifato da lontano, la professoressa Basta che ha curato assieme a me il laboratorio di scacchi, la Segreteris che ha organizzato la logistica e le famiglie che si sono pagate le spese di trasferta".

Un altro ottimo risultato per la scuola Biancheri dopo la vittoria di Matteo Cerrano ai campionati di astronomia Inaf della scorsa settimana a Giulianova. La dirigente scolastica Amalia Catena Fresta e il collaboratore vicario Pierfrancesco Musacchio esprimono la loro soddisfazione per una scuola che è sempre più un'eccellenza a livello nazionale.