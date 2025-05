Sanremo: obiettivo 65% di differenziata ma probabilmente è condiviso da pochi, ecco il solito scempio (Foto)

Il lavoro che viene svolto in questi ultimi mesi da Amaie Energia, per installare le nuove ecoisole e dare una svolta alla raccolta differenziata a Sanremo è sicuramente encomiabile. Ed anche quello dei singoli dipendenti dell’azienda non è da meno per tentare di rendere il più possibile pulita la città dei fiori. Ma, purtroppo, c’è chi in città non è d’accordo con la raccolta differenziata e con quell’obiettivo del 65% della stessa, di cui si è parlato anche la settimana scorsa in un convegno organizzato dalla stessa partecipata matuziana a palazzo Bellevue.

La dimostrazione la si ha nelle foto che pubblichiamo e che confermano come serva assolutamente una maggiore attenzione e più multe a chi abbandona rifiuti di questo genere, dentro e fuori dai cassonetti. Lo ‘spettacolo’ che vi offriamo quest’oggi riguarda strada Borgo Tinasso, una delle tante vie di Sanremo dove sono ancora presenti i cassonetti con serratura (quasi tutte rotte) e dove i residenti conferiscono in maniera differente dal sistema del ‘porta a porta’.

Si tratta di una via divisa in due per il conferimento, visto che la prima parte vede il sistema di raccolta come il centro cittadino. E non sono pochi i residenti di quella parte che approfittano per conferire in quella superiore, aggirando il ‘porta a porta’. Ma, ancora peggio, c’è chi lascia rifiuti di cantiere e altro, incurante addirittura della presenza di una telecamera che registra tutto. Sicuramente si tratta di ditte che, per evitare di conferire regolarmente e pagare il dovuto, abbandonano senza ritegno i rifiuti prodotti. Rimane solo da augurarsi che l’occhio elettronico abbia fatto il suo dovere e, soprattutto, che vengano elevate le dovute multe.

Una situazione vergognosa che va avanti da anni sia in strada Borgo Tinasso che in molte altre vie ‘nascoste’ della città dove sono ancora presenti i cassonetti.