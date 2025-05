Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 9 MAGGIO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)



10.00-12.00. ‘Obiettivo 65 - Il ruolo delle Partecipate’: convegno organizzato da Amaie Energia e Servizi. Tavola Rotonda al termine. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue (relatori e programma)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00-21.00. IPO Italian Poker tour con montepremi garantito di 1 milione di euro. Evento a cura di Texapoker ed EuroRounders. Poker Room del Casinò, fino al 13 maggio (più info)



16.00. Per l’Unitrè, Rosaria Costa e Maura Orengo, referente provinciale dell’associazione ‘Libera’, intervengono sul tema ‘Mafia e beni confiscati nel ponente ligure’. Sala degli specchi del Comune, partecipazione libera



16.30. In occasione dell'80° della Liberazione, conferenza dello storico Luca Borzani sul tema ‘La Resistenza come impegno culturale’. Evento a cura della sezione ANPI 'G. Cristiano Pesavento'. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



18.00. ‘Un violoncello, voce narrante e un brillante lavoro didattico’: concerto dell’orchestra sinfonica diretta dal M° Georgios Balatsinos con Sandra Lied Haga al pianoforte. In programma musiche di Edward Elgar e Benjamin Britten. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)



18.00. Incontro dal titolo ‘Oltre il limite’: convegno sulla sindrome da stress lavorativo denominata Burnout a cura dell'associazione culturale Forum Sanremo. Relatrici: Maria Cristina Nardone e Raffaella Martini. Introduce Simona Rossi, vicepresidente dell'Associazione. Palazzo Riverizio, via Escoffier 29 (più info)



19.30. Birthday Party ‘Life in Bloom’: festa per 30 anni del ‘Centro di aiuto alla Vita’. Villa Ormond, info 349 6335712



20.00-01.30. Spring Tango Meeting: lungo weekend a tutto Tango (Workshops, Milongas, Show, Fiesta) con i maestri e ballerini Edwin Espinosa ed Alexa Yepes Arboleda e la Maestra super ospite Mariana Montes per la prima volta nella Riviera Ligure di Ponente. Villa Ormond, fino all’11 maggio (il programma a questo link)

IMPERIA



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



21.15. ‘Le nuove troiane’: spettacolo teatrale con Alessia Mela, Elena Orsini, Luciana Dartu, Teresa Gandolfo, Giuseppe Socratini, Renato Donati e Vincenzo Genduso della compagnia Fabricateatro. Luci e audio Irene Gattai e Ambrogio Viale. Teatro dell’Attrito, prenotazione al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



16.45. ‘Biancheri lectures’: la Storia raccontata attraverso il cinema di Cristina Cocco. MAR al Forte dell’Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



19.30. Incontro d’Autore dal titolo ‘l’Epilessia vissuta e raccontata’ con la partecipazione del dottor Benedetto Mangiavillano con presentazione della sua opera prima ‘Amore Elettrico’. Intervista all’autore a cura del dottor Giuseppe Pili, responsabile S.S.D. Neuropsichiatria infantile Asl1 imperiese. Service a cura del Lions Club Bordighera Otto Luoghi. Grand Hotel del mare (serata comprensiva di cena 50 euro), prenotazioni al cerimoniere Axl Ferrandini 347 00142272

DIANO MARINA

13.00-19.00. ‘Aromatica 2025 - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (12ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino all’11 maggio (il programma a questo link)

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



17.00. Per ‘I Venerdì della Conoscenza’, ‘Quale governance e quale democrazia del futuro? Chi e come decide?’: conferenza con relatori Renzo Tomellini, Anastasia Roncoletta. Modera Pier Francesco Moretti. Sala consiliare del Comune, piazza Martiri della Libertà 3 (secondo piano), partecipazione libera



CERVO



17.00. Per la rassegna ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro con Giovanni Peirone, poeta, cantautore e docente dell’Istituto Ruffini di Imperia con presentazione della raccolta poetica ‘Cielo Manca’ (ed. Carte di Laura). Modera Fabio Barricalla. Letture a cura dell’attrice Silvia Villa e intermezzi musicali a cura di Ines Aliprandi. Sala consigliare del Comune, ingresso libero e gratuito



ENTROTERRA

PERINALDO



16.30. 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Patrizia Massano presenta ‘Il cappello magico di Patty e altre storie’ (narrativa per ragazzi 5/9 anni). Biblioteca Comunale



PIGNA

15.00. ‘Parliamo ancora del Lupo’: incontro con relatori: Patrizia Gavagnin, Biologa della Fauna; Capitano Alberto Sartori, Carabinieri Forestale Imperia Comandante NIPAAF e Nucleo CITES; Claudio Andreini, CIA Imperia; Nicola Farina, Storico Geografo e pastore + Testimonianza di un pastore di Francia + Tavola rotonda con: Sindaco, Sanità Animale ASL n.1 Imperiese Dott. ssa Cristiana Tittarelli, Tullio Cha Presidente Ambito Territoriale di Caccia e Luca Calvini Presidente Comprensorio Alpino, veterinari, allevatori del comprensorio. Modera il giornalista Claudio Donzella. Sala Consigliare del Comune



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’: fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’11 maggio (più info)



18.30. ‘Charity Event per Monaco Special Olympics’: evento benefico di solidarietà e inclusione che riunisce mecenati, alte figure istituzionali e artisti internazionali. All'asta l'opera dell'artista italiano Igor Grigoletto. Patio Palace di Monaco, Avenue Hector Otto 41



SABATO 10 MAGGIO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



8.00. Sanremo Gym Festival (2ª edizione): oltre alla partecipazione degli atleti agonistici delle 4 discipline olimpiche della Ginnastica (Ginnastica Ritmica, Artistica femminile, Artistica maschile e Trampolino elastico) partecipano anche gli atleti che svolgono le discipline a livello amatoriale, chiamate dalla F.G.I. con il nome di ‘Ginnastica Per Tutti’. Polo Sportivo di Bussana, ingresso gratuito, anche domani



8.00. Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo organizzato dalla Ariston ProBallet di Sanremo. Partecipanti suddivisi in tre categorie: baby dagli 8 agli 11 anni, juniores e seniores (maschi e femmine). Categoria juniores riservata ai giovani danzatori in età compiuta tra 12 e 16 anni. Categoria seniores riservata a danzatori in età compiuta tra 17 e 21 anni. Teatro Ariston (i dettagli a questo link)



9.00. 'Coupe de France' (2ª edizione); appuntamento sportivo e istituzionale nell’ambito del gemellaggio tra le città di Sanremo e Mentone, con la collaborazione e patrocinio del Consolato onorario di Francia per la Provincia di Imperia (premiazioni alle 17.30). Circolo Golf degli Ulivi

9.00-13.00. Seminario ‘Naturalmente Digitale, Piccoli sguardi su tanti linguaggi 0/6’: iniziativa orientata a percorrere e valorizzare buone pratiche, condividendo la riflessione su un rinnovato e consapevole uso degli strumenti digitali. Evento rivolto a insegnanti, educatori e genitori. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito sino ad esaurimento posti (più info)



10.00. Visita guidata gratuita alle sepolture di illustri personaggi inglesi e tedeschi del Cimitero Monumentale della Foce. Ritrovo davanti al cancello, via San Rocco 6

10.00. Torneo di Scacchi che avvicina giovani talenti a giocatori d'esperienza. Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30. Premiazione dei disegni realizzati dagli studenti dell’istituto comprensivo Sanremo Ponente in occasione del concorso ‘La Musica e il Festival’. Atrio del Palafiori



10.30-02.30. Spring Tango Meeting: lungo weekend a tutto Tango (Workshops, Milongas, Show, Fiesta) con i maestri e ballerini Edwin Espinosa ed Alexa Yepes Arboleda e la Maestra super ospite Mariana Montes per la prima volta nella Riviera Ligure di Ponente. Villa Ormond, fino all’11 maggio (il programma a questo link)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00-19.00. ‘Il sabato del Vignaiolo’: evento enogastronomico a cura della FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) con la partecipazione di 25 vignaioli indipendenti della Liguria. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00 & 19.00. IPO Italian Poker tour con montepremi garantito di 1 milione di euro. Evento a cura di Texapoker ed EuroRounders. Poker Room del Casinò, fino al 13 maggio (più info)



15.00. ‘A Spasso con Wilma’: evento gratuito per bambini e famiglie che unisce natura, cultura e inclusione con guida gratuita, passeggiata esplorativa nel Parco Ormond, laboratori creativi e inclusivi curati dall’associazione Talea e un incontro con i rapaci. Sede dell’Associazione a sinistra di Villa Ormond (più info)



17.00. Inaugurazione della ‘Panchina Viola’: iniziativa di sensibilizzazione sul tema dell’epilessia, per promuoverne la conoscenza e la consapevolezza collettiva. Pian di Nave

IMPERIA



10.00. Per ‘Explora Salute’, l'expo dedicato alla promozione della salute, ‘Spuntino per tutti: sì o no?’: incontro sugli stili di vita sana e di corretta alimentazione con le dietiste del Servizio di nutrizione territoriale e trattamento DNA di Asl1, dott.ssa Federica Leuzzi e dott.ssa Elisabetta Striano + cooking show dedicato, a cura della food blogger Raffaella Fenoglio. Biblioteca Leonardo Lagorio, ingresso libero (più info)

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



15.00. Per la Festa della Mamma, ‘BlueMum’: laboratorio volto a creare cartoline con elementi vegetali grazie alla tecnica fotografica detta cianotipia (9 euro a partecipante). MACI di Villa Faravelli, necessaria prenotazione al link: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/maci-villa-faravelli-bluemum/



21.00. ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De Andrè’: opera teatrale in forma di teatro musicale da un’idea di David Riondino con la collaborazione di Fabio Battistelli con David Riondino (voce recitante), Sara Jane Ceccarelli (voce recitante e canto) e con la Filarmonica Città di Imperia e Banda Musicale Città di Diano Marina, Coro conClaudia e Coro Mongioje di Imperia. Teatro Cavour, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)



21.15. ‘Le nuove troiane’: spettacolo teatrale con Alessia Mela, Elena Orsini, Luciana Dartu, Teresa Gandolfo, Giuseppe Socratini, Renato Donati e Vincenzo Genduso della compagnia Fabricateatro. Luci e audio Irene Gattai e Ambrogio Viale. Teatro dell’Attrito, prenotazione al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

16.45. ‘Biancheri lectures’: Longitudine, come un artigiano supero gli scienziati’ di Cristian Bonacini. Biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, ingresso libero



21.00. ‘Fallisci ancora, fallisci meglio’: spettacolo di scienza e teatro di Alan Zamboni, creatore del canale YouTube ‘Curiuss’, con narrazione della vicenda sulla misurazione del meridiano terrestre, iniziata nel 1792 + presentazione progetto ‘Dalla competizione alla collaborazione: la corsa allo spazio in ottica Stem’, realizzato dagli studenti del Liceo Aprosio. Auditorium del Liceo Statale ‘Angelico Aprosio’, partecipazione libera, informazioni su WhatsApp al numero 348 552 0554

BORDIGHERA



10.00. ‘Giornata di Studi ‘Dal Patrimonio IISL al territorio: borghi, paesaggio e dinamiche turistiche tra le Alpi e il Mediterraneo’, organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e l’Università Roma Tre con la partecipazione di numerosi relatori. Museo Clarence Bicknell, via Romana 39

10.30 & 16.00. 26° Rally delle Palme valido con seconda prova della Coppa Rally di Zona-2: Shake Down dalle 10.30 alle 14.00 su un tratto di strada lungo 2,99 km a San Romolo + partenza alle 16.00 in Corso Italia (il programma)



15.00-17.30. Percorso di ‘photo-walking’, con partenza dal giardino del Museo Bicknell ‘Luogo del cuore FAI 2012’, alla riscoperta della storia, dell’arte e del paesaggio di Bordighera. Richiesta prenotazione all’indirizzo mail imperia@faigiovani.fondoambiente.it

17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, reading teatrale ‘Gentiluomo in Mare’ di Herbert Clyde Lewis con Maria Paiato. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info)

DIANO MARINA

9.30-19.00. ‘Aromatica 2025 - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (12ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino, fino all’11 maggio (il programma a questo link)

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.00. ‘Racconti senza tempo: Favole e Miti’: evento dedicato ai più piccoli alla scoperta di favole e miti classici, in chiave giocosa e coinvolgente; un percorso che parte da Fedro ed Esopo, fino agli scrittori contemporanei, dove i racconti si alternano a attività interattive e momenti di condivisione. Rassegna a cura della professoressa Paola Guglielmi. Centro Sociale Incontro, via Giardini Primo Maggio 7, partecipazione gratuita



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, presentazione ‘Cielo manca’, opera di Giovanni Peirone, autore ligure che unisce fotografia e poesia in una raccolta atipica, intensa e sorprendente. Interviene Fabio Barricalla, poeta, studioso e organizzatore di eventi. Silvia Villa, attrice e cantante, e Ines Aliprandi, musicista jazz e docente del Conservatorio Paganini di Genova. Castello dei Clavesana, ingresso gratuito (più info)



ENTROTERRA

AURIGO

18.00. Cerimonia di intitolazione della biblioteca comunale a Rosa Bonsignorio Ferrero Bonvini, figura di riferimento per la cultura e l’educazione del territorio aurighese e non solo. Biblioteca di piazza San Giovanni Battista 3



CAMPOROSSO

9.30. Staffetta blu per l’Autismo a cura di Angsa Imperia: passeggiata adatta a tutti, di circa 11 chilometri in totale lungo la ciclovia delta Val Nervia, da Camporosso a Dolceacqua con spettacolo al Visionarium cinema 4D (5 euro a persona comprensivi di assicurazione, maglietta e cappellino. Ritrovo dei partecipanti alle 9.30 al parcheggio del Palabigauda (pranzo al sacco). Ritorno sullo stesso percorso previsto per le 15.30, info e prenotazioni 347 3747441 (Pino)



DIANO ARENTINO



16.30. Per la rassegna musicale Trek&Jazz (camminata in natura e concerto jazz) diretta da Rosario Bonaccorso, breve passeggiata che porterà nella frazione di Evigno all’appuntamento musicale con Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Ritrovo al Centro Social Aldo Trucco, via Principale Diano Arentino, prenotazione gradita ma non obbligatoria al 335 8742775

TRIORA

8.00. Escursione gratuita in Alta Valle Argentina, lungo l’’Anello del Pin’, con la guida ambientale Antonella Piccone. Evento a cura dell’Ente Parco con bus navetta. Ritrovo a Realdo, info 391 1042608



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

14.30. Per il ciclo ‘Sentieri di pietra’, escursione guidata gratuita di circa 3 ore da Tovo a Villa Faraldi ‘Tra santi e oratori’ accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo in piazza della Chiesa a Tovo Faraldi, info 340 2440972



FRANCIA

MONACO



9.00-18.00. Esposizione canina internazionale di Monaco. Chapiteau de Fontvielle, avenue des Ligures 5, anche domani (il programma)



10.00-19.00. ‘Top Marques Monaco’: fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco, fino all’11 maggio (più info)



18.00-19.30. 56° ‘Concorso Internazionale di Bouquet’ a tema ‘Fiori in movimento’: apertura al pubblico con visione delle opere partecipanti al concorso. Yacht Club de Monaco, anche domani (il programma)



DOMENICA 11 MAGGIO

SANREMO



8.00-19.00. ‘Fiera di Maggio’: manifestazione commerciale suk lungomare Calvino e piazzale Carlo Dapporto

8.00-17.00. Sanremo Gym Festival (2ª edizione): oltre alla partecipazione degli atleti agonistici delle 4 discipline olimpiche della Ginnastica (Ginnastica Ritmica, Artistica femminile, Artistica maschile e Trampolino elastico) partecipano anche gli atleti che svolgono le discipline a livello amatoriale, chiamate dalla F.G.I. con il nome di ‘Ginnastica Per Tutti’. Polo Sportivo di Bussana, ingresso gratuito

8.30. ‘Baby Maratona’ (25ª edizione) + ‘Maratonina delle Mamme’ (21ª edizione) e la ‘Maratonina dei Papà’(23ª edizione). Pista di atletica (8.30 alle 9.30: ritrovo iscrizioni e consegna magliette h 8.30/9.30, inizio manifestazione h 10), info 0184/580410, 338/6592058



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.30. Pulizia aperta alla cittadinanza di una parte della pista ciclabile di Sanremo (sino a Pian di Poma) organizzata dai Lions Club di Sanremo, Host e Matutia. Ritrovo sulla ciclabile dalla ex stazione ferroviaria

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



12.00-22.00. IPO Italian Poker tour con montepremi garantito di 1 milione di euro. Evento a cura di Texapoker ed EuroRounders. Poker Room del Casinò, fino al 13 maggio (più info)



12.30. 1° Memorial Domenico Balestra: gara di ciclismo su strada pensata per i più piccoli, organizzata dalla Contraband Cycling Team. Evento gratuito aperto ai giovanissimi dai 7 ai 12 anni (categorie G1-G6). Ritrovo al Bar Forza 4, con la prima partenza alle 14.30, mentre le premiazioni si terranno intorno alle 17.00



14.00-19.30. Spring Tango Meeting (ultimo giorno): lungo weekend a tutto Tango (Workshops, Milongas, Show, Fiesta) con i maestri e ballerini Edwin Espinosa ed Alexa Yepes Arboleda e la Maestra super ospite Mariana Montes per la prima volta nella Riviera Ligure di Ponente. Villa Ormond (il programma a questo link)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Per la rassegna ‘Un Palco a Palazzo’, rappresentazione della ‘Tosca’ di Giacomo Puccini con Angelica Cirillo (Tosca), Alessandro Fantoni (Mario Cavaradossi), Jean Christophe Brun (Barone Scarpia), Franco La Sacra (Voce narrante), Leonardo Ferretti (M° Concertatore al pianoforte). Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, info e prenotazioni 339 2663150



IMPERIA



7.30. Escursione da Upega alla Cima di Piancavallo a cura del CAI di Imperia. Ritrovo alle 7.30 presso la rotonda all’imbocco del casello autostradale di Imperia est (Oneglia). Confermare la partecipazione al 328c3786989 (più info)



8.15. ‘Parasio Social Bike’: prima edizione della pedalata cicloturistica valida per il Campionato Regionale CSAIn di Cicloturismo. Partenza e arrivo in Piazza Pagliari al Parasio, info 328 7594760 (più info)



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



11.00. Per la Festa della Mamma, attività ‘La scatola delle risate’: mamme e bambini guidati daranno vita a una scatola magica delle risate. Ogni famiglia riceverà il materiale per creare la propria scatola e i propri ricordi, frasi e oggetti. Al termine piccolo momento teatrale collettivo in stile clown (costo del biglietto ingresso + 5 euro per attività a partecipante). Museo del Clown di Villa Grock, necessaria prenotazione a questo link: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-la-scatola-delle-risate/



16.00. Per il ‘Maggio dei libri’, lettura per i più piccoli del libro ‘Diario Misterioso’ (6-11 anni). Parco di Villa Faravelli, partecipazione gratuita



16.30. ‘La Buona Novella’ di Fabrizio De Andrè’: opera teatrale in forma di teatro musicale da un’idea di David Riondino con la collaborazione di Fabio Battistelli con David Riondino (voce recitante), Sara Jane Ceccarelli (voce recitante e canto) e con la Filarmonica Città di Imperia e Banda Musicale Città di Diano Marina, Coro conClaudia e Coro Mongioje di Imperia. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30. Nell'ambito della rassegna ‘Aperitivi letterari incontro con l'autore’, Cristina Pinna presenta il libro di Adriano Balestra ‘La conquista del West e gli indiani d'America’. Teatro dell'Attrito, ingresso libero

VENTIMIGLIA



8.30. Pulizia aperta alla cittadinanza di una parte del litorale organizzata dal Lions Club di Ventimiglia. Ritrovo all’uscita della prima galleria verso la frontiera di Ponte San Ludovico



10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



10.30-16.00. ‘No Dig Niente Zappa, ovvero come migliorare la produttività del terreno facendo anche meno fatica’: incontro tenuto da Daniele Meliffi (esposizione teorica 10.30/12.30 + pranzo condiviso h 12.30 + Osservazioni sul campo h 14/16). Sede dell'Associazione Ortinsieme, via privata dei Gerani 6 (zona San Secondo), partecipazione gratuita con offerta libera, info 335 541820



10.30. Inaugurazione nuova sede dell’associazione sportiva dilettantistica di pesca A Lampara in occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione. Via Varaldo

BORDIGHERA



9.00 & 10.00. 49ª Marcia delle Palme: Running Edition, corsa competitiva non affiliata, aperta a tutti gli appassionati di corsa (partenza h 9.00) + Tradizionale (partenza h 10). Partenza e arrivo presso il Piazzale del Capo nella città alta (info e iscrizioni a questo link)

9.00-16.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, Canyon Rio Barbaira (Rocchetta Nervina) a cura di Canyoning Liguria, info, prenotazioni e prezzi: +39 320 4374089



9.30. Pulizia aperta alla cittadinanza sulle spiagge e sulla passeggiata mare organizzata dai Lions Club di Bordighera, Host e Otto Luoghi. Ritrovo presso la chiesa di Sant’Ampelio



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero

17.00. Arrivo in corso Italia del 26° Rally delle Palme valido con seconda prova della Coppa Rally di Zona-2 (il programma)



OSPEDALETTI



9.15. Pulizia aperta alla cittadinanza di una parte della ciclabile organizzata dal Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia. Ritrovo presso l’ex stazione di Ospedaletti

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Aromatica 2025 - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (ultimo giorno della 12ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino (il programma a questo link)



ENTROTERRA

CIVEZZA

18.00. Il libro della scrittrice sanremese Morena Fellegara ‘I delitti del Bar Marco’ sarà protagonista nell’incontro con letture dell’attrice Loredana De Flaviis. Intervista all’autrice a cura di Cinzia Cozzucoli. Forum Ricca, ingresso libero



PERINALDO



10.30-18.30. 24esima Rassegna del Carciofo di Perinaldo. Servizio ristorante/bar con menù dalle 12,30 + Musiche popolari + Mercatino prodotti tipici e artigianali. Partecipa la Bandina di Dolceacqua. Centro Storico



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



9.00-18.00. Esposizione canina internazionale di Monaco. Chapiteau de Fontvielle, avenue des Ligures 5 (il programma)



9.30-18.00. 56° ‘Concorso Internazionale di Bouquet’ a tema ‘Fiori in movimento’: apertura al pubblico della mostra delle composizioni realizzate (ingresso gratuito) + dalle 11 alle 13, brevi conferenze, gratuite e aperte al pubblico dal titolo ‘Acqua di fiori d'arancio’ di Murielle Iris & ‘Il Giardino Esotico: un orto botanico’ di Diane Ortolani, Direttrice del Giardino Esotico. Yacht Club de Monaco, anche domani (il programma)



10.00-18.00. ‘Top Marques Monaco’ (ultimo giorno): fiera automobilistica di fama mondiale con showroom per case automobilistiche di lusso, costruttori indipendenti e, negli ultimi tre anni, auto d'epoca. Grimaldi Forum Monaco (più info)



17.00-22.00. ‘Apéro des Frenchy’ (aperitivo dei francesi): serata di intrattenimento con partite di bocce, prove alla cieca e musica con successi pop dagli anni '50 agli anni '80. Marché de La Condamine, prenotazione obbligatoria (più info)



18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Lio Kuokman con Jorge Luis Prats al pianoforte. In programma musiche di Bernstein, Gershwin, Barber, Rachmaninoff. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



11.00-19.00. Fête des Mai con canti, balli, musiche tradizionali e specialità culinarie nizzarde. Jardins des Arènes de Cimiez (il programma)





