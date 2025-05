Ventimiglia: grande successo per il recital lirico a scopo benefico, al Centro Culturale San Francesco (Foto)

Un pubblico caloroso e numeroso ha decretato il grande successo del recital lirico a scopo benefico, al Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia Alta. L’evento è stato organizzato dal Coro ANC Ventimigliese, in collaborazione con il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia e il patrocinio del Comune di Ventimiglia, con l’intento di unire musica, cultura e solidarietà.

Protagonisti della serata sono stati il soprano Nadiia Karpova e il basso Dario Amoroso, che hanno incantato il pubblico con un repertorio lirico ricco di emozione e di altissimo livello. Applauditissima anche l’esibizione del giovane pianista Lorenzo Bordei, di soli 14 anni, allievo del soprano Nadiia Karpova, che ha dimostrato grande talento e maturità musicale.

Grande soddisfazione è stata espressa da Rino Aliquò, co-oganizzatore dell’evento e presidente del Coro ANC Ventimigliese e presentatore della serata, che ha sottolineato con orgoglio l’appartenenza del coro all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione Fois – di Ventimiglia, composto da 35 validissimi e apprezzati coristi e musicisti: “Un’eccellenza per la nostra comunità – ha dichiarato – in cui spiccano elementi di grandissimo valore musicale come il soprano Nadiia Karpova e il maestro del coro - basso - Dario Amoroso e altri ancora. Aggiungendo inoltre che il meraviglioso mondo della lirica, capace di tramettere emozioni senza tempo, raccontando storie che vanno oltre le parole sono state meravigliosamente eseguiti da questi straordinari artisti dove ogni nota, ogni aria ci hanno fatto vivere un’esperienza unica”.

Durante la serata è intervenuto anche il Dott.Sergio Pallanca, co-organizzatore dell’evento e presidente del Comitato Pro Centro Storico, che ha ricordato con entusiasmo: “La cultura e l’arte sono fondamentali per la crescita del nostro Paese e per la valorizzazione di Ventimiglia. In questa serata, grazie alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe, abbiamo dato inizio a un’importante raccolta fondi per il restauro di questo splendido pianoforte, che tornerà presto a essere protagonista di tanti eventi. Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito con la loro presenza e il loro sostegno, in particolare il Vice Sindaco Dott. Marco Agosta, che ha dimostrato ancora una volta vicinanza e sostegno alle iniziative culturali della città. L’arte visiva ha trovato spazio grazie all’estro del pittore Giancarlo D’Alessandro, mentre l’eleganza floreale dell’allestimento è stata curata con maestria da Mariarosa Conte. A rendere ancor più coinvolgente l’evento, le esibizioni dei ballerini Massimiliano Spina e Laura Vidale della palestra Well Fit di Ambra Gallinella e Bruno Benini, capaci di emozionare il pubblico con la loro energia e raffinatezza”.

La musica ha avuto il suo momento culminante con l’intervento del Presidente del Coro ANC, Rino Aliquò, e la straordinaria voce del soprano Nadija Karpova, affiancati dal Maestro Dario Amoroso e dal giovanissimo talento Lorenzo Bordei, che ha conquistato tutti per bravura e sensibilità interpretativa. Un doveroso grazie va ai benefattori, in particolare alla Ditta Fratelli Beccaria S.A.S. e a Roberto Beccaria, per aver generosamente contribuito al restauro, coprendo ben un terzo del fabbisogno economico. Tra i sostenitori, anche il Cav. Ramon Bruno, l’Associazione Nazionale Carabinieri con il Presidente Ernesto Fresca Fantoni , la protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri e l’ANGET, che hanno garantito la sicurezza con grande professionalità.

Un gesto particolarmente sentito è stato il dono di un pianoforte elettrico da parte dei coniugi Barbara Beccaria e Filippo Adragna, che ha arricchito la qualità artistica della serata. Non da meno l’originale comparsata di Alessio Rossi, nei panni di un sorprendente Alfred Hitchcock. Un applauso speciale va alle socie del Comitato Pro Centro Storico – Rosy Morreale, Marilena Cozzi, Paola Borghino, Patrizia Bottiglieri – vero cuore pulsante dell’organizzazione, instancabili e determinate nel rendere ogni dettaglio impeccabile. In particolare ringrazio la mia nipotina Beatrice Pallanca, che con il suo vestitino color blue e un sorriso timido ma deciso, è salita sul palco per compiere un gesto semplice ma carico di emozione estrarre il numero fortunato.

L’intero ricavato della serata sarà destinato al restauro del pianoforte del Centro Culturale San Francesco, simbolo di storia e cultura per la città. Un evento che ha saputo fondere arte, impegno civile e spirito comunitario, dimostrando ancora una volta quanto la musica possa unire e costruire bellezza concreta.