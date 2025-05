Sicurezza a Sanremo, oggi summit in Questura: task force per blindare il centro cittadino dopo le tante richieste dei cittadini

Un tavolo tecnico operativo è stato convocato per la tarda mattinata di oggi in Questura a Imperia, con l’obiettivo di predisporre una strategia concreta e condivisa per affrontare le criticità legate alla sicurezza nelle aree più sensibili del centro di Sanremo. L’iniziativa, promossa dal questore Andrea Lo Iacono, arriva in risposta alle numerose segnalazioni e richieste avanzate da cittadini e commercianti, preoccupati per episodi di degrado e microcriminalità registrati in particolare nella zona di piazza San Siro, via Martiri della Libertà e piazza Eroi Sanremesi.

Al vertice parteciperanno tutte le forze dell’ordine: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri e Polizia Locale. L’obiettivo è costruire un piano d’azione integrato, che superi la logica degli interventi episodici e dia risposte stabili e coordinate ai problemi di ordine pubblico e vivibilità urbana.

Non si tratta solo di un momento di confronto istituzionale, ma di un vero e proprio summit operativo, chiamato a stabilire “chi fa cosa” e con quali strumenti, rafforzando la presenza sul territorio e affinando i meccanismi di intervento rapido. Il focus riguarderà anche il miglioramento della prevenzione attraverso il controllo delle aree più critiche, spesso teatro di segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica e fenomeni di marginalità sociale.

La convocazione del tavolo tecnico arriva a poche settimane da nuove segnalazioni su comportamenti molesti in pieno centro, a pochi passi dalla zona pedonale turistica. In particolare, piazza San Siro e via Martiri sono da tempo al centro delle richieste di intervento da parte dei residenti e dei commercianti, stanchi di una situazione percepita come fuori controllo nelle ore serali e notturne. Il tavolo di oggi potrebbe rappresentare il cambio di passo, con una strategia strutturata che includa controlli mirati, presenza visibile e azioni coordinate tra i diversi corpi.