Aperte le prevendite degli abbonamenti per le serate del Premio Tenco 2025 ad ottobre al teatro Ariston di Sanremo

Sono aperte le prevendite abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2025, che si terranno il 23, 24 e 25 ottobre prossimi, come di consueto al Teatro Ariston di Sanremo. Le prevendite relative agli abbonamenti della rassegna dedicata alla Canzone d’Autore sono online su clubtenco.it e aristonsanremo.com oppure presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21 (info. 0184506060).

I biglietti delle singole serate saranno in vendita a partire dal 10 giugno 2025.

Prezzi:

Abbonamento POLTRONISSIMA € 120 + € 12,00 diritti di prevendita

Abbonamento POLTRONA € 81 + € 9,00 diritti di prevendita

Abbonamento GALLERIA € 57 + € 3,00 diritti di prevendita

Per informazioni scrivere a segreteria@clubtenco.it.

Sul sito ufficiale del CLUB TENCO è attiva fino al 31 maggio la piattaforma che permette di inviare la candidatura per le TARGHE TENCO 2025, che premiano i migliori dischi dell’anno pubblicati tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025 (link per inviare la candidatura e consultare il regolamento: www.clubtenco.it/targhe-tenco-contatti/). Per informazioni di tipo tecnico sul caricamento delle candidature sulla piattaforma si prega di fare riferimento alla mail targhetenco@clubtenco.it.

L’Associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Main Sponsor SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Media partner Rockol.