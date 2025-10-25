Premio Tenco 2025, gran finale all’Ariston di Sanremo con i protagonisti della Canzone d’Autore

Oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro Ariston di Sanremo (Imperia) si terrà l’ultima delle tre serate della rassegna della Canzone d’Autore Premio Tenco 2025 che verrà presentata da Andrea Scanzi e Antonio Silva.

La rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, manifestazione unica in Europa e al mondo e occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale, si tiene dal 1974 nella città del ponente ligure.

Protagonisti della terza serata Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer (ritirato da Nabil Bey Salameh, alla presenza di Federico Lera di Amnesty International Italia), Paolo Angeli, Grup Yorum, Mimmo Locasciulli (Premio Siae) & Alessandro D’Alessandro, David Riondino & Sara Jane Ceccarelli, Tito Schipa JR (Premio Tenco Operatore Culturale 2025), Scraps Orchestra, Daniele Silvestri (Premio Tenco 2025 alla Memoria), Tosca (Premio Tenco 2025 alla Memoria).

Di seguito le motivazioni del Premio Tenco 2025 alla carriera a Daniele Silvestri:

«Daniele Silvestri ci indica come il grande armadio della memoria contenga molti scomparti e si costruisce non solo con l’evocazione iconografica di famosi personaggi come Che Guevara, ma anche con l’accumulazione di flash apparentemente insignificanti. E così, se a livello personale l’immagine di una Y10 bordeaux archiviata dalla retina è in grado di suscitare sensazioni devastanti, in quello dai contorni sociologici più allargati una normalissima e quotidiana carta di credito si trasforma subdolamente in arma. Di conseguenza, diventa possibile innestare processi di attualizzazione storica adeguando il valore delle famose mille lire al mese o trasformando la figura dell’imperatore romano Tiberio in un moderno leader populista».

Di seguito le motivazioni del Premio Tenco 2025 alla carriera a Tosca:

«Negli anni Cinquanta e Sessanta, i ritmi latinoamericani hanno influenzato l’intera musica mondiale. Nel decennio successivo abbiamo poi scoperto la ricchezza delle musiche popolari di quel continente e la statura artistica dei suoi poeti. Poi le mode ci hanno riassorbito nelle risapute direzioni e quasi ci siamo scordati di quel repertorio. Invece, grazie anche al grande lascito culturale di Sergio Bardotti, Tosca non si è dimenticata di quella lezione e con piglio e personalità autonoma, ha continuato ad attingere a certe evocazioni e ai valori culturali ad esse legati. Che riguardano non solo il gusto musicale, ma anche la continua coerenza di idee. Tosca è insomma memoria geografica del suo tempo».

Di seguito le motivazioni del Premio Operatore Culturale 2025 a Tito Schipa jr:

«Dal padre ha ereditato il nome e una poderosa cultura musicale. Che si avverte ascoltando le sue canzoni dove, su ritmiche estremamente moderne, c’è l’evocazione colta di arie e romanze. In lui, ricercato e attento versificatore, c’è il segreto di arrivare prima perché solo chi possiede la cultura del passato può immaginare il futuro. Anticipando gli Who, è stato infatti il primo autore di opera rock, quell’Orfeo 9 che ha lanciato interpreti sconosciuti come Renato Zero e Loredana Berté e un arrangiatore come Bill Conti diventato poi famoso con il film Rocky. Ha adattato in chiave pop e in dialetto romanesco il don Pasquale di Donizzetti, pubblicato in triplo disco. A lui si deve la traduzione italiana dell’opera omnia di Bob Dylan».