Sanremo, vetro spaccato e auto svaligiata dietro la vecchia stazione: rubata borsa con ricordi di famiglia e documenti sensibili (Foto)

Un altro furto con spaccata scuote Sanremo. È accaduto sabato sera 26 aprile, nei pressi della stazione vecchia. Vittima una famiglia appena rientrata da un lungo viaggio, che aveva parcheggiato l’auto sulle strisce bianche poco distante dalla propria abitazione.

“Eravamo stanchi – racconta la donna – abbiamo preso solo l’essenziale, lasciando in macchina i bagagli da recuperare il giorno dopo. Ma la mattina abbiamo trovato il vetro rotto e tutto l’interno dell’auto completamente rivoluzionato”. I ladri si sono introdotti forzando il finestrino e hanno sottratto una borsa blu con la scritta Le Petit Prince, contenente effetti personali, una cornice con una foto di famiglia, e soprattutto un pc portatile nero marca Lenovo con documenti di lavoro e dati sensibili.

“Il danno materiale è grave – circa mille euro – ma la ferita peggiore è quella psicologica. Si sono impossessati di pezzi della mia vita. Il furto di documenti, foto, ricordi… è qualcosa che non si può ricomprare”. Un appello accorato quello della donna, che lancia anche una proposta: “Offro una ricompensa a chi vorrà restituirmi almeno la borsa e il pc, anche in forma anonima, magari consegnandoli all’Istituto Colombo di Sanremo”.

L’episodio si inserisce in una lunga serie di spaccate registrate in città in quei giorni: diverse auto vandalizzate, furti mirati e crescenti segnalazioni da parte di cittadini e commercianti.