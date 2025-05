Mistero a Taggia, uomo in coma dopo essere stato trovato ferito. I figli: “Aiutateci a capire cosa è successo”

È avvolto nel mistero quanto accaduto nella tarda mattinata di martedì 29 aprile a Taggia, dove un uomo è stato trovato con il volto tumefatto nei pressi della rotondina in zona Sempreviva, mentre spingeva a mano la propria bicicletta, rimasta intatta. Un quadro all’apparenza confuso, che ha però avuto risvolti drammatici: l’uomo è ora ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con lesioni multiple gravissime.

A rendere nota la vicenda sono stati i figli della vittima, Laura e Lorenzo Bracco, che attraverso un appello pubblico chiedono aiuto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. "Nostro padre è stato trovato con gravi traumi al volto e in stato confusionale – spiegano –. Dall’ospedale di Sanremo è emersa subito una situazione molto grave. È stato poi trasferito a Pietra Ligure, dove ora si trova in coma. Noi chiediamo l’aiuto di chiunque possa aver visto qualcosa di anomalo quel giorno, tra le 11 e le 11:30 circa, nel tratto tra il cimitero di Taggia e la rotondina Sempreviva".

L’episodio, inizialmente passato sotto silenzio, è ora oggetto di una denuncia formale. «Domani mattina sporgeremo denuncia contro ignoti presso la caserma dei Carabinieri di Taggia – annunciano i figli – e chiederemo anche l’acquisizione dei filmati delle telecamere presenti lungo quel tratto di strada. Speriamo che possano emergere elementi utili».

La famiglia invita chiunque abbia notato qualcosa – anche il più piccolo dettaglio – a mettersi in contatto. "Ringraziamo anticipatamente chi vorrà e potrà aiutarci – concludono –. Per noi è fondamentale ricostruire cosa è accaduto davvero e, se necessario, attribuire eventuali responsabilità". Chi avesse informazioni può rivolgersi direttamente ai Carabinieri di Taggia.