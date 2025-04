Ai Campionati Regionali di Boissano, terzo posto regionale dell'Atletica Ventimiglia per il secondo anno di fila

Sabato 26 aprile a Boissano (SV) si sono svolti i campionati regionali di società categoria ragazzi/e di atletica leggera e l’Atletica Ventimiglia porta a casa una coppa importante : un terzo posto regionale per il secondo anno di fila.

"Le ragazze si sono distinte in tutte le specialità combattendo dall’inizio alla fine e scalando i posti in classifica, classificandosi terze dietro due grosse società, quali l’Atletica Spezia Duferco e la Maurina Olio Carli.

Una coppa che rende orgogliose le due allenatrici, Simona Montessoro e Chiara Aime, che con impegno seguono i ragazzi portandoli a dare il loro massimo ad ogni allenamento e gara.

La giovane società, infatti, conta già numerosi ottimi risultati in regione che hanno permesso di fare brillare il nome della città di Ventimiglia.

Importante segnalare la vittoria nei 60m di Buccieri Martina con il tempo di 8.66 e il secondo posto di Ventura Alessia nei 60 metri ostacoli che guadagna anche una medaglia di bronzo nel salto in lungo con la misura di 4.10 metri.

Ottimi piazzamenti anche delle altre ragazze Bono Alice (60m e staffetta 4x100m), Beccaria Federica (60m e staffetta 4x100m), Vignali Vittoria (vortex e peso), Schitzer Vittoria (marcia 2km), Brozzoni Gaia (vortex e staffetta 4x100m), Castrovinci Sofia (salto in alto e staffetta 4x100m), Iurmanó Giorgia (salto in lungo e 60m ostacoli), Manera Lidia (salto in alto e staffetta 4x100m), Bhidra Samar (salto in alto e vortex), Cozzucoli Desirèe (vortex e staffetta 4x100m), Fusetti Nora (60m e staffetta 4x100m) e Piombo Clelia che a causa di un infortunio durante il riscaldamento non ha potuto gareggiare ma ha contribuito con un ottimo tifo dalle tribune aiutando le compagne di squadra a dare il massimo".