Ruote lamellari: soluzioni versatili per molteplici applicazioni

Quando si tratta di levigare superfici in modo uniforme e preciso, il mop abrasivo, o ruota lamellare, può essere uno strumento che fa la differenza: composta da lamelle abrasive disposte a ventaglio attorno a un’anima in resina la ruota lamellare si adatta perfettamente ai profili del pezzo lavorato, garantendo una finitura morbida e regolare.

Tra gli specialisti nella produzione di ruote lamellari abrasive spicca Klingspor, azienda che si distingue per la sua costante attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sicurezza, offrendo soluzioni professionali per ogni esigenza di lavorazione delle superfici.

Nella sua vasta gamma, tra i prodotti più apprezzati (oltre alle ruote lamellari “classiche” SM611, che trovano ampio spazio e un grande consenso sul mercato Italiano) troviamo inoltre:

la ruota WSM 617, progettata per lavorare materiali quali acciaio, acciaio inox, plastica e superfici verniciate. Utilizzabile sia in posizione frontale che laterale, si monta facilmente su qualsiasi smerigliatrice angolare standard (fino a 80 m/s) senza bisogno di attrezzi. Disponibile in diversi diametri e grane, offre una finitura costante e di alta qualità su ogni pezzo; le sue lamelle, ricche di grani abrasivi di pregio e disposte in modo radiale, assicurano un comportamento di abrasione controllato, ideale per lavorazioni prolungate e precise.

La ruota (o meglio disco) FSR 618, che grazie alle sue lamelle plissettate risulta essere l’ideale per giunti, fessure e punti difficili da raggiungere, arrivando a lavorare molto in profondità.

Le applicazioni delle ruote lamellari Klingspor sono numerose: dalla rimozione di vernice e ruggine alla sbavatura e rifinitura di saldature, fino alla lavorazione di superfici plastiche o metalliche. Ma il vero punto di forza è la loro versatilità d’impiego: le ruote lamellari possono essere infatti utilizzate con svariate attrezzature, come smerigliatrici angolari, smerigliatrici per stampi, a pavimento, macchine per satinatura e altre ancora; questo vantaggio le rende adatte tanto alle officine metalmeccaniche quanto alle aziende industriali, passando per l’artigianato e il fai-da-te.

Ogni ruota lamellare Klingspor è testata secondo le direttive oSa e EN 13743, offrendo non solo prestazioni elevate, ma anche la massima sicurezza in ogni tipo di applicazione.

















