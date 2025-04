Burger King apre nel centro di Sanremo: in arrivo 30 assunzioni e la prima “sfida tra fast food”

Sanremo si prepara ad accogliere un nuovo protagonista del panorama gastronomico internazionale: Burger King aprirà a breve in corso Mombello, nel cuore della città, segnando l’arrivo di un secondo grande fast food dopo McDonald’s e dando vita a una competizione inedita che la Riviera dei Fiori non aveva mai vissuto.

L’apertura del locale è prevista a breve, e interesserà direttamente il centro cittadino, dove verrà inaugurato il nuovo punto vendita della celebre catena americana. Si tratta di un’importante novità per Sanremo, che storicamente non ha mai ospitato più di un fast food alla volta: prima con Burghy, poi con McDonald’s, non c’è mai stata una vera concorrenza tra marchi nel settore. Ora, invece, la presenza di due colossi promette di animare il centro con nuove proposte e offerte.

Ma la novità non è solo gastronomica: Burger King prevede di assumere tra le 25 e le 30 persone, tra addetti alla cucina e responsabili di turno, offrendo opportunità lavorative concrete in un momento particolarmente delicato per l’occupazione giovanile.

Per chi è interessato a far parte del nuovo team, sono in programma due giornate di selezione del personale: la prima si terrà il prossimo mercoledì 9 aprile alle ore 9:30, presso l’Hotel Best Western di via Matteotti 3; mentre la seconda sarà mercoledì 16 aprile dalle 14:00 alle 17:00, presso il Centro per l’Impiego di Sanremo.

I colloqui saranno rivolti a candidati anche senza esperienza e con la possibilità, qualora le selezioni superassero le esigenze del punto vendita sanremese, di impiego nelle sedi di Imperia e Ceriale. “Valutiamo tutte le candidature – spiega Renato Gardino, referente per Burger King – e se dovessimo avere più profili validi di quelli necessari per Sanremo, potremmo considerarli anche per le altre sedi. Il mercato ligure ci interessa tantissimo: in quella zona, da Savona a Ventimiglia, siamo ancora pochi e questa apertura rappresenta per noi un passo strategico molto importante”.