Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 14 a lunedì 21 aprile 2025 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 14 APRILE

SANREMO

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero

VENTIMIGLIA

8.30-13.30. Primavera al Museo: apertura straordinaria del lunedì al Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione visitabile dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 (chiusa in caso di vento o maltempo) Biglietto 4 euro intero, ridotto 2, gratuito minori 18 anni



15.30. Per l’Unitre, lezione di geopolitica tenuta dal professor Memmo. Sede dell’Unitre in Via Sottoconvento

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra dei dipinti ‘Volti e Veli’ di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, fino al 16 aprile, ingresso libero

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

18.30. ‘Concerto Spirituale’ dell’orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Peter Szüts e con la voce narrante di Xavier Béjà. In programma musiche di Haydn. Cathédrale Notre-Dame-Immaculée, ingresso libero (più info)





MARTEDI’ 15 APRILE



SANREMO

9.30-12.30. Convegno dal titolo ‘Videosorveglianza urbana integrata tra IA e privacy - Come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni: il caso forlivese’ organizzato dal Comando Polizia Locale di Sanremo. Relatori: Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it; Enrico Capirone, specialista di Data Governance, Gabriele Di Donato, specialista di sistemi digitali. Teatro dell’Opera del Casinò, info e iscrizioni p.m.sanremo@comunedisanremo.it

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero

16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, nell’ambito del ciclo ‘La cultura della Legalità’ il Comandante Alfa presenta il suo ultimo saggio ‘Liberate gli ostaggi. L’esordio del Gis. L’assalto al supercarcere di Trani’ (Longanesi). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



18.00. Nell’ambito della rassegna ‘Sa(n)remo Lettori’ incontro con Laura Pepe, docente dell’Università degli Studi di Milano e traduttrice dei classici con presentazione del nuovo libro su ‘Sparta’. Modera Annamaria Fogliarini, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante con Francesca Rotta Gentile. Sala fenice di Villa Nobel

20.00. Seconda edizione dell’asta benefica di oggetti donati da tennisti professionisti a favore della ‘Fondazione Banca degli Occhi Lions’. Evento a cura dei 7 Lions Clubs della zona 4b insieme come ‘Cavalieri della vista’ (costo della serata per gli ospiti 50 euro). Circolo Golf degli Ulivi, prenotazioni 335 5437443 (Giorgio)



IMPERIA

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra dei dipinti ‘Volti e Veli’ di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, fino al 16 aprile, ingresso libero



OSPEDALETTI



17.00. Inaugurazione mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello. La ‘Piccola’ (ex-scalo merci)



DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

BADALUCCO

20.30. ‘Riunione di Famiglia’: incontro gratuito di formazione e sostegno alla genitorialità condotto dal dottor Fulvio Rombo, psicologo e psicoterapeuta sul tema ‘Funzionare o esistere? Essere adulti e genitori oggi’. A cura dell'Associazione Effetto Farfalla, nell'ambito del progetto ‘La Rotonda’. Bar Pradio, via C. Colombo 36, info 370 1301774

CAMPOROSSO



9.00. Nell'ambito del progetto ‘I giardini incantati del mare’, pulizia della spiaggia con le classi delle scuole primarie di Camporosso capoluogo e mare. Prevista la partecipazione delle associazioni locali Natura Intemelia e Italia Nostra. Spiaggia di Camporosso mare, vicino all'Oasi del Nervia



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)





MERCOLEDI’ 16 APRILE

SANREMO

9.00-12.00. Nell’ambito del progetto ‘Ricoltiviamo’ Tavola Rotonda aperta al pubblico, rivolta ai giovani, con la partecipazione di oltre cento studenti, accompagnati dai loro docenti, provenienti da corsi ITS dell’Accademia Ligure Agroalimentare, dal Liceo G. D. Cassini, dall’Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Ruffini - D. Aicardi’ e dall’Istituto Ruffini di Imperia. Evento a cura dei Rotary Club della Provincia di Imperia. Sala Convegni del piano terra di Villa Ormond (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



16.00-18.00. Nell’ambito della manifestazione ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’, presentazione Guida dei Ristoranti della Tavolozza 2025 e consegna targhe Custodi del territorio + show Cooking dello chef Bruneo Emanuele del Masa Chalet di Colere (BG) a seguire degustazione (h 16.30) + incontro con lo Chef Luca Pappagallo e presentazione del libro ‘La nostra cucina di casa’ (h 17) + presentazione del libro ‘Un bouquet di gelato: contaminazioni che sanno di buono’ di Aldo De Michelis (h 18). Villa Ormond, anche domani (più info)



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì), in collaborazione con Fondazione Pistoletto-cittadellarte, Michelangelo Pistoletto, candidato al Nobel per la Pace, illustra ‘La formula della Creazione’. Dialoga con l’autore il prof. Fortunato D’Amico. Interviene Franco Scepi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

20.00. Cena di beneficenza per raccogliere fondi da destinare ai bambini ucraini in guerra. Menù: Farinata, sardenaira e focaccia, Brandacujun, Cous Cous di pesce, Muffin di mirtilli con crema di mascarpone, un Calice di Vino (35 euro). Drinx, via Gioberti 43, prenotazioni con messaggio WhatsApp al n 349 8521311 (Sciolla)

IMPERIA



19.30-21.00. Corso gratuito di Difesa Personale rivolto alle donne in collaborazione con la Polizia di Stato (ogni mercoledì dal 12 marzo al 7 maggio). Sede della A.S.D. O.K. Club in via XXV Aprile 72, info 335 6770806

20.00. Proiezione film ‘C’era una volta in America’ di Sergio Leone. Con Elizabeth McGovern, James Woods, Robert De Niro, Treat Wiliams, Joe Pesci (Usa 1984). Evento nell’ambito della rassegna ‘Il cinema ritrovato. Classici restaurati in prima visione’ a cura della Cineteca di Bologna (6 euro). Teatro Cavour



BORDIGHERA



17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra di dipinti ‘Volti e Veli’ di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero

OSPEDALETTI

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

16.00. Per la rassegna ‘Il Teatro della Vita’ presentazione libro ‘Il figlio della tempesta’ di Marco Buticchi. Incontro con l'autore condotto da Cinzia Colman. Théâtre des Muses (più info)



18.30. ‘Concerto Omaggio a Shostakovich’ dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In Programma Shostakovich e Tchaikovsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

17.30. Nell’ambito della rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’ (eccezionalmente in trasferta) la professoressa di Diritto Romano e Diritto Greco all’Università di Milano Laura Pepe presenta il suo saggio ‘Sparta’. Introduce il Console Generale d’Italia a Nizza, Emilio Lolli Ceroni. Modera Francesca Rotta Gentile. Consolato d’Italia di Nizza, Bd Gambetta 72 (più info)



GIOVEDI’ 17 APRILE



SANREMO

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



16.00-18.00. Nell’ambito della manifestazione ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’, laboratorio di decorazioni floreali per la tavola (h 16) + show Cooking della chef Cinzia Massa del ristorante Bioristoro Cristo Re di Bienno (BS). A seguire degustazione (h 16.30) + incontro con il medico nutrizionista, Marco Missaglia, con una sessione informativa sull'importanza dei fiori nella nostra alimentazione (h 17.30) + presentazione del libro ‘Aromatiche da bere’ di Ottavia Castellaro alla scoperta dei fiori e le erbe aromatiche nella preparazione dei cocktail con una degustazione unica curata dall’esperta Barlady (h 18). Villa Ormond (più info)

20.30. Per ‘Jazz Nights’, ‘An Evening in Rio’: musica live del Livio Zanellato Quintet con Francesca Pilade. Rêve bistrot dell'Europa Palace, info e prenotazioni 0184 7150000



VENTIMIGLIA



16.00. Per gli ‘Incontri con il museo’, conferenza dal titolo ‘Una sepoltura particolare: aggiornamenti sulla cassa in piombo con relatrice Sara Chierici + visita guidata al termine. Area Archeologica Nervia, Corso Genova 134, info e prenotazioni 0184 252320



BORDIGHERA



16.00. Vernissage mostra ‘Il grande sogno’ di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Partecipa Roberto Licata, della Galleria San Lorenzo al Ducale di Genova. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4



OSPEDALETTI

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.30. Per la rassegna culturale ‘Tea con l’Autore’, presentazione libro ‘Sporca faccenda, mezzala Morettini’ (Blu Atlantide) Marco Ferrari & Marino Magliani. Biblioteca civica Alfea Possavino Delucis, ingresso libero



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

17.00. Presentazione del libro ‘Educazione e diseducazione dell’Attività Motoria Sportiva’ di Armando Caligaris, reparatore atletico professionista, coordinatore area motoria della Scuola Calcio e della prima fascia del Settore Giovanile Genoa CFC. Oltre all’autore, interviene Davide Brunello, Allenatore UEFA A. Sala Polivalente in Piazzale San Filippo, ingresso libero



19.00. Per il ciclo ‘Dolceacqua Incontra’ presentazione libro ‘Siamo sicuri che lo sport faccia sempre bene?’ di Armando Caligaris. Interviene Davide Brunello, allenatore UEFA A. Sala Polivalente, ingresso da Piazzale St Filippo, ingresso libero



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

NICE



14.30. ‘Océan Mer’ di Alessandro Baricco, lettura musicale con la compagnia Il Va Sans Dire. Biblioteca Raoul Mille, avenue Malaussena 33 (più info)





VENERDI’ 18 APRILE



SANREMO

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. In occasione dell'80° della Liberazione, conferenza della scrittrice Donatella Alfonso dal titolo ‘Le donne nella Resistenza, la definitiva rottura con il passato, l'inizio della loro partecipazione alla vita civile’. Evento a cura della sezione ANPI 'G. Cristiano Pesavento'. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



18.00. ‘Romanticismo Tedesco’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Calogero Palermo al Clarinetto. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)



20.30. Per la rassegna gastronomica ‘Un villaggio da gustare’, serata ‘La Valcamonica in tavola’: i piatti preparati dagli chef Flavio Ottonello e Sergio Sartor saranno accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomico Claudio Porchia. Villaggio dei fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215

21.00. ‘Suite Plaza’: spettacolo teatrale di Neil Simon con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio e con Gianluca Delle Fontane, Andrea Bezzi e Giulia Galizia. Regia di Ennio Coltorti. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

17.00. Conferenza ‘IA: da Gödel ai mercati finanziari’ con relatore Mishel Qyrana, esperto in finanza applicata. Evento a cura dell’associazione culturale Michele De Tommaso. Biblioteca civica L.Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile



DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. Per il Venerdì Santo appuntamento al Santuario della Madonna della Montà per il rito della calata di Gesù dalla croce, un'antica scultura di Cristo con le braccia snodate. Un breve percorso illuminato con lumini di carta colorata accompagnerà la processione verso la Chiesa parrocchiale



FRANCIA

NICE



20.00. X-Trial Indoor 2025: Campionato del mondi di Trial. I migliori piloti del mondo tornano a Nizza per una sfida tra nazioni. Palais Nikaia (più info)



SABATO 19 APRILE

SANREMO



9.00. Attività di spolvero alle sepolture del cimitero monumentale della Foce. Appuntamento periodico aperto a tutti, dalle associazioni ai singoli volontari, su iniziativa del Rotary Club Sanremo (dotarsi di guanti di protezione)

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

20.30. Cena di gala su invito con la partecipazione dello chef stellato Franco La Mantia, fondatore del sito Cookaround, uno dei primi portali dedicati alla cucina in Italia. Ristorante Biribissi del Casinò municipale



21.00. Angelo Duro in ‘Ho tre belle notizie’: il comico più politicamente scorretto torna sul palco con un nuovo spettacolo esilarante e provocatorio. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)

IMPERIA

21.00. Concerto di Pasqua dell’orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova con direttore e solista Sergej Krylov. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Felix Mendelssohn. Teatro Cavour, Via Cascione 35 (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA

10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. via Giuseppe Garibaldi 37A (h 10/12-16/19)

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

10.00. Pulizia Ambientale aperta a tutti a cura di ‘Plastic Free’. Ritrovo all’inizio pista ciclabile, Bagni Sirena, info 333 6654320 (Daniela)

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00) + alle 17 lo scrittore Ugo Moriano presenta il noir ‘Oltre ogni ragionevole dubbio’. La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile



16.00. Family Band Gospel Choir in concerto in Piazza IV Novembre

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



14.30-17.00. ‘Naturalmente amici’, esplorazioni, laboratori creativi, giochi e letture per sperimentare attraverso i sensi divertirsi in buona compagnia e tuffarsi nel meraviglioso mondo della natura. Gruppo Esploratori (7-14 anni, h 14.30/15.30) e Gruppo Piccoli Avventurieri (3-6 anni con la compagnia di un adulto di riferimento, h 16/17). Vivaio Noaro corso Vittorio Emanuele 151 (tutti i sabati di marzo e aprile), info e prenotazioni 348 4491637

DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua’: itinerario notturno a cura di Storyteller di ‘Autunnonero’ attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccando i luoghi più suggestivi e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua (21 euro). Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni a questo link)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS

12.30-18.00. Festival delle bande musicali. Luoghi vari, fino al 21 aprile (più info)



CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: 3 giorni con numerosi tatuatori, 2 palchi animati in modo permanente, numerosi stand di articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, DJ Set, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 21 aprile (più info)



NICE



9.30-19.00. Grande caccia alle uova di Pasqua al Phoenix Park con percorso gastronomico, una grande caccia alle uova e attività per tutta la famiglia. Phoenix Park, Boulevard Rene Cassin, Avenue des Grenouillere, fino al 21 aprile (più info)



DOMENICA 20 APRILE

SANREMO

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



21.00. ‘The Impossible Man’ con Ryan Silverman per la regia di Federico Bellone (anteprima mondiale). In scena un allestimento costituito da oltre 20 spettacolari illusioni. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti)

VENTIMIGLIA

10.00-19.00. ‘L'universalità dell'eleganza - Quando il corpo si fa natura’: prima mostra fotografica di Fabio Lazzaro. via Giuseppe Garibaldi 37A (h 10/12-16/19)



10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI



8.00-18.00. Pasqua Spiaretè: giornata commerciale sul Lungomare, Pista Ciclabile

10.30-19.00. Mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci), fino al 21 aprile



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.00. Eggventure: parco divertimenti all’aperto, con sei stand in stile lunapark per grandi e piccini, giochi e animazioni. Alle 16.30, Caccia alle Uova: gara tra i bambini, che si lanceranno alla ricerca delle uova nascoste dal coniglietto di Pasqua nel giardino. Ricchi premi per tutti in palio tra cui il fantastico Uovo da un chilo. Giardini della Chiesa della Divina Misericordia in Via Martiri della Libertà 35

CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)



ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianale in piazza del paese (ogni terza domenica)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

12.30-18.00. Festival delle bande musicali. Luoghi vari, fino al 21 aprile (più info)

CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: 3 giorni con numerosi tatuatori, 2 palchi animati in modo permanente, numerosi stand di articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, DJ Set, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard JF Kennedy 2, fino al 21 aprile (più info)



NICE



9.30-19.00. Grande caccia alle uova di Pasqua al Phoenix Park con percorso gastronomico, una grande caccia alle uova e attività per tutta la famiglia. Phoenix Park, Boulevard Rene Cassin, Avenue des Grenouillere, fino al 21 aprile (più info)



LUNEDI’ 21 APRILE

SANREMO

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero

IMPERIA



11.00. Pasquetta al Parco Urbano: iniziativa gratuita aperta al pubblico con numerose attività per grandi e piccini dove il Parco Urbano si trasformerà in un grande palcoscenico con artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari. Distribuzione dopo l’apertura di un Uovo di Pasqua gigante. Accoglienza ed animazione a partire dalle 11.00 e dalle 14 fino alle 17 trampolieri, laboratori, Pompieropoli, spettacoli e la grande caccia all'uovo. Parco Urbano



VENTIMIGLIA

10.00. Picnic sull'erba: visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury + al termine verrà consegnato il cestino del Picnic che si potrà degustare sul prato o nell'area attrezzata all'ombra dei pini (ingresso + visita guidata + picnic 25 euro, bambini fino a 14 anni 15 euro). Ritrovo all’ingresso dei giardini, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



16.00-19.00. Mostra ‘Il grande sogno’: mostra di Corrado Puma curata da Claudia Claudiano. Centro Culturale Polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 4 maggio



OSPEDALETTI

10.30-19.00. Ultimo giorno della mostra di pittura collettiva dal titolo ‘Art Tre’: Mimmo D’Aguì, Fabio Del Becaro e Lino Pastorelli espongono rispettivamente opere di digital art, astrattismi onirici e paesaggi ad acquarello (h 10.30/12.30-14.30/19.00). La ‘Piccola’ (ex-scalo merci)

DIANO MARINA

8.00. ‘Pasquetta in bancarella’: Bancarelle di prodotti tipici, artigianato artistico, oggettistica. Viale Kennedy

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)

CERVO



10.00-18.30. Mostra d’Arte ‘Armonia’ organizzata e curata da BuzhurinaGallery. Cà di nonna Teresa, piazza Alassio 1, ingresso libero, fino al 4 maggio (h 10.00/13.00-15.00/19.30)

ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS

12.30-13.30. Festival delle bande musicali (ultimo giorno). Luoghi vari (più info)

CAGNES-SUR-MER



10.30-20.00. Nice Tattoo Festival: ultimo di 3 giorni con numerosi tatuatori, 2 palchi animati in modo permanente, numerosi stand di articoli e abbigliamento legati alla cultura del tatuaggio, spettacoli, DJ Set, schermi giganti e molto altro. Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard JF Kennedy 2 (più info)



NICE



9.30-19.00. Ultimo giorno della grande caccia alle uova di Pasqua al Phoenix Park con percorso gastronomico, una grande caccia alle uova e attività per tutta la famiglia. Phoenix Park, Boulevard Rene Cassin, Avenue des Grenouillere (più info)





