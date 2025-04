Piatto doccia filo pavimento: eleganza, design e praticità per tutti

Le mode e le tendenze non esistono e si avvicendano solo in fatto di moda. La fanno da padrone anche nel mondo dell’arredo. L’home design, negli ultimi anni, è stato rivalutato tantissimo e si è affidato a linee nuove, accostamenti rinnovati che lasciano spazio alla luminosità e al minimalismo.

Non solo più zona giorno e zona notte ricevono l’attenzione dovuta ma sempre di più a conquistare spazio è il bagno, considerato oggi l’angolo del relax e del benessere casalingo. E allora per chi è in fase di ristrutturazione della casa, per chi ne sta arredando una nuova o semplicemente per chi voglia eseguire un restyling del bagno, c’è un mondo ampio e variegato da esplorare.

Le nuove tendenze hanno portato tante novità sul mondo bagno: dalle piastrelle ampie che ripropongono il mondo della natura, ad elementi sempre più easy. Tra questi c’è senza dubbio il piatto doccia a filo pavimento, soluzione molto amata dai designer che la propongono e decisamente ben accolta da chi vuole un bagno nuovo, bello ma anche funzionale.

Il piatto doccia a filo pavimento ha ormai soppiantato quello più classico rialzato così da creare un continuum con il pavimento e tutto l’ambiente. Una resa davvero chic quella che restituisce per sfruttare al meglio gli spazi e dare un impatto visivo d’eccezione.

Si lavora nel segno del minimalismo, abbinando pareti doccia vetrate, che siano opache o lucide, in base ai gusti, dando così la giusta eleganza e senza rinunciare a praticità e funzionalità. E’, infatti, un’ottima scelta anche per favorire l’ingresso in doccia, soprattutto se in casa sono presenti bambini e anziani.

Il piatto doccia può essere scelto dello stesso colore del pavimento o anche di una nuance differente così da creare un contrasto cromatico che colpisce, diventando il punto focale della stanza. Sul fronte dei materiali c’è ampia scelta: dalla resina al microcemento, fino al mosaico o ai sassi.

Per visionare dei piatti doccia filo pavimento di alta qualità nel segno dell'unicità e della pulizia dei dettagli, è possibile visionare il catalogo online proposto da HomiYou, lo specialista dell'arredo bagno presente sul web. Anni di esperienza, competenza e professionalità riescono ad offrire consulenza mirata e prodotti di grande qualità.

Grazie al piatto doccia a filo pavimento si mette da parte, finalmente, l’ingombro inutile della proposta tradizionale e si evita di utilizzare male gli spazi. Con questa soluzione si ottiene un ambiente otticamente più grande, senza discontinuità.

















