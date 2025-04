Conor McGregor e il BKFC accendono Firenze il 26 aprile

Il 26 aprile 2025 Firenze ospiterà per la prima volta in assoluto una tappa ufficiale del BKFC – Bare Knuckle Fighting Championship, la più celebre promozione mondiale di combattimento a mani nude, fondata nel 2018 a Filadelfia da David Feldman. A rendere possibile questo storico debutto in Italia è stato Gabriel Ernesto Rapisarda, direttore esecutivo di BKFC Italia, con il supporto di Luigi Perillo, direttore operativo del progetto.

Media Partner esclusivo dell’evento sarà Virgin Radio, e super guest Conor McGregor, icona globale delle arti marziali miste e oggi partner ufficiale del BKFC. Un’occasione irripetibile per il pubblico italiano, che potrà vivere un appuntamento sportivo di respiro internazionale in una delle città più simboliche del nostro Paese.

“Abbiamo voluto portare il BKFC a Firenze perché è una città che sa unire eleganza e forza, bellezza e identità. E non dimentichiamo che qui è nato il Calcio Storico Fiorentino, una forma di combattimento leale che condivide con il nostro sport lo stesso spirito di rispetto e confronto autentico”, spiega Gabriel Ernesto Rapisarda.

Il BKFC, ha un forte impatto visivo e sorprende sempre chi lo vede per la prima volta, è uno sport con regole ben definite, supervisionato da commissioni atletiche internazionali, e praticato da atleti professionisti con alle spalle carriere strutturate. Ogni match è frutto di mesi di preparazione tecnica e mentale, all’interno di un sistema che garantisce tutela degli atleti e valorizzazione delle loro capacità.

“Siamo davanti a uno sport vero. Ogni fighter conosce le regole, le rispetta e si misura con se stesso e con il proprio avversario in modo leale ma con l’obiettivo del K.O.. Vogliamo che il pubblico italiano conosca davvero questa realtà, senza filtri o pregiudizi”, sottolinea Luigi Perillo.

L’impatto per la città di Firenze sarà considerevole sotto ogni punto di vista. La presenza di star mondiali come McGregor oltre che degli atleti più noti del circuito BKFC attirerà migliaia di visitatori dall’Italia e dall’Europa, con effetti diretti e immediati sul settore del turismo e del commercio locale. L’evento verrà inoltre trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo su DAZN, generando una visibilità mediatica unica per la città.

E sono tantissime le star nazionali e internazionali che hanno confermato la loro presenza a bordo ring come Alessio Sakara, il pluricampione dei pesi massimi Alexander Usyk, Joseph Parker, Andy Ruiz, Mark Hunt, Mirko Crocop, Jerome Le Banner, Peter Aerts e ancora dal mondo del calcio Randje Naingollan, Michel Salgado, Amauri, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Marek Jankulovski e moltissimi altri ancora.

Secondo una stima basata sui precedenti eventi BKFC internazionali, occasioni di questo calibro generano indotti importanti, tra spese dirette dei visitatori, promozione internazionale e ricadute indirette sul turismo nei mesi successivi. Firenze, indiscutibilmente conosciuta per il suo patrimonio culturale, diventa così protagonista anche di una nuova narrazione sportiva capace di attrarre un pubblico nuovo, giovane e dal respiro multiculturale.

“Lo sport può essere un volano straordinario per il territorio. E quando si parla di un evento come questo, con un richiamo globale, le opportunità si moltiplicano: per le imprese locali, per il settore turistico e anche per la città in termini di immagine e reputazione”, conclude Rapisarda.

Il 26 aprile non sarà quindi solo una serata di sport, ma un momento di svolta per lo sport italiano. Firenze si prepara a fare la storia ancora una volta: dalla culla del Rinascimento, al cuore pulsante di una nuova rivoluzione sportiva.

https://www.vivaticket.com/it/ticket/bkfc-firenze-2025/260961?culture=it-it