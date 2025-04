Come scegliere le giuste tende da sole per balconi e terrazzi

Con l’arrivo della bella stagione, sfruttare al meglio gli spazi esterni della casa diventa una priorità.

Hai un balcone di piccole dimensioni? Un terrazzo ampio? Qualunque sia il tuo spazio, installare delle tende da sole è una soluzione pratica per ripararsi dal sole e dal calore e creare un ambiente più fresco e piacevole, elemento diventato necessario viste le ultime estati torride.

Ma come scegliere la tenda più adatta? Ecco alcuni consigli per orientarsi tra le diverse tipologie.

Tende da sole a caduta o a bracci: quali sono le differenze?

Due delle tipologie più comuni di tende da sole in offerta presso negozi specializzati e rivenditori online affidabili sono le tende a caduta e quelle a bracci estensibili. Entrambe le soluzioni offrono protezione dal sole, ma sono indicate per usi differenti.

Le tende da sole a caduta scendono verticalmente lungo la facciata dell’edificio e sono ideali soprattutto sui balconi, dove è importante mantenere riservatezza e garantire un’ombra efficace, anche frontalmente. Inoltre, permettono di regolare l’inclinazione, in modo da far circolare più aria e lasciare filtrare la luce.

Le tende a bracci estensibili, invece, sono la soluzione ideale per terrazzi più ampi, dove serve creare zone d’ombra più estese. Il tessuto si apre a sbalzo tramite bracci agganciati alla struttura e permette di coprire superfici maggiori senza occupare troppo spazio. Rispetto ad altre tipologie, quelle a bracci garantiscono una copertura più completa e, grazie alla possibilità di regolare l’inclinazione, proteggono dal sole praticamente in ogni momento della giornata.

Quale tessuto scegliere per le tende da sole?

Una volta deciso il modello, bisogna scegliere il tessuto. Le tende più diffuse sono realizzate con tessuti sintetici come l’acrilico o il poliestere. Il tessuto acrilico, resistente ai raggi UV, è tra i più consigliati, perché garantisce lunga durata e una buona protezione solare. Inoltre, è impermeabile e facile da pulire, anche se lascia passare meno aria rispetto ad altri materiali.

Il tessuto microforato, invece, è perfetto se si abita in un luogo particolarmente caldo, perché assicura un’eccellente schermatura dal sole, ma permette comunque una buona ventilazione. Robusto e resistente agli agenti atmosferici, non si deteriora facilmente, tuttavia è leggermente più costoso rispetto all’acrilico.

Se il budget che si ha a disposizione è limitato o se si prevede un utilizzo poco intenso della tenda, si potrebbe valutare anche il tessuto in poliestere: è economico, leggero e pratico, però offre una protezione poco efficace e tende a rovinarsi più rapidamente.

Manuali o automatizzate: qual è l’apertura migliore?

Occorre, infine, considerare anche il sistema di apertura della tenda da sole.

Le tende manuali, ancora molto diffuse, funzionano tramite una semplice manovella. Sono economiche, pratiche e richiedono poca manutenzione. Tuttavia, possono risultare scomode su spazi molto ampi o se la tenda è particolarmente grande.

Le tende automatizzate, invece, offrono la comodità di essere aperte o chiuse con automatismi a pulsante, telecomando o wi-fi che consentono di gestirne l’apertura automaticamente grazie all’aggiunta di anemometri sole - vento. La loro praticità si riflette indubbiamente in costi più elevati e in una maggiore necessità di manutenzione: in cambio, però, si ottiene una gestione ottimale della tenda praticamente in qualsiasi momento.

Insomma, per fare la scelta giusta, bisogna valutare lo spazio che si ha a disposizione e le condizioni meteo della zona, oltre al budget che si ha a disposizione.