Bordighera, riqualificazione di corso Italia. Ingenito: "La minoranza contrasta ogni nuovo progetto" (Foto)

Il progetto di riqualificazione di corso Italia a Bordighera suscita polemiche da parte della minoranza.

"Un film che si ripete" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "La minoranza cerca di fare il proprio lavoro contrastando ogni nuovo progetto. Così è avvenuto per la passeggiata, che è stata posta al centro di strumentalizzazioni create ad arte: il filare di palme avrebbe impedito di vedere il mare, le Araucarie sarebbero state tagliate, più nessuna panchina, al contrario, oggi tutti apprezzano la bellezza di quest’opera, compresi coloro che l’avevano osteggiata".

"A quanto pare, il progetto di corso Italia seguirà lo stesso copione di polemiche e recriminazioni. Chi ritiene che non si debba intervenire, deve, però, fare i conti con queste immagini e avere la consapevolezza che la riqualificazione di corso Italia era già stata programmata per il 2018 e poi sospesa per dare priorità ad altri investimenti di oltre 30.000.000 euro su tutto il territorio cittadino" - sottolinea il primo cittadino - "Credo purtroppo che il film si ripeterà ma era importante che si aprisse con un riassunto della puntata precedente".