Polymarket: arriva l’integrazione con Solana per ridurre i costi e attrarre più utenti

Polymarket, la piattaforma di mercato di previsione leader a livello mondiale, che consente agli utenti di scommettere sull'esito di eventi del mondo reale, ha aggiunto il supporto per i depositi nel portafoglio Solana (SOL), una mossa pensata per ridurre i costi di transazione e migliorare l'esperienza utente.

La società ha annunciato il 24 marzo scorso: "A partire da oggi, puoi effettuare depositi nel tuo portafoglio Polymarket utilizzando Solana." Ora si pensa che questa integrazione possa semplificare la partecipazione degli utenti, in particolare i più piccoli, scoraggiati dalle commissioni del gas elevate, come quelle di Ethereum (ETH).

Grazie alla finalità quasi immediata e ai costi di transazione pari a frazioni di centesimo, Solana consente a Polymarket di ampliare la propria base di utenti. Costruito su Solana e con lo scopo di migliorarne ulteriormente le caratteristiche c’è il nuovo progetto Solaxy, ora quasi a $28 milioni in prevendita, che vuole costruire la prima blockchain L2 della rete.

Polymarket ha registrato una crescita esponenziale nello scorso anno

Polymarket ha registrato una crescita esplosiva nel 2024, emergendo come un hub centrale per le previsioni politiche e per individuare il sentiment elettorale. Grazie a migliaia di utenti che partecipano ai mercati legati alla corsa presidenziale degli Stati Uniti, la piattaforma ha spesso superato i sondaggisti tradizionali in termini di accuratezza e velocità.

Gli operatori hanno potuto fare ipotesi su risultati che spaziavano dalle vittorie nelle primarie e dai risultati nei dibattiti, ai risultati negli stati indecisi e così via. Con l'avanzare della stagione elettorale, i mercati predittivi della piattaforma sono diventati una fonte di dati alternativa molto ricercata da analisti, media e persino operatori politici alla ricerca di una visione collettiva delle tendenze degli elettori.

Nel suo periodo di massimo splendore, Polymarket è stato in grado di elaborare milioni di transazioni al giorno: il suo mercato sul vincitore delle presidenziali del 2024 ha attirato un'attenzione senza precedenti, con quote aggiornate in tempo reale in base al comportamento dei trader.

In seguito a dibattiti televisivi o ultime notizie, l'attività sulla piattaforma è spesso aumentata, offrendo un'istantanea del sentiment più velocemente di quanto i tradizionali metodi di sondaggio potessero catturare.

Polymarket integra Solana per raggiungere più utenti

Ora la mossa di Polymarket di lancio su Solana e di consentire depositi in SOL è probabilmente progettata in parte per aumentare l'attività sulla piattaforma resa popolare durante le elezioni presidenziali statunitensi.

Polymarket ha raggiunto 450.000 trader attivi mensili a gennaio, ma questi numeri da allora sono diminuiti leggermente, secondo The Block Data Dashboard. L'aumento di importanza di Polymarket è stato accompagnato da un crescente corpo di prove a supporto della sua precisione di previsione.

In uno studio recente, lo studioso dei dati Alex McCullough ha analizzato le prestazioni della piattaforma utilizzando una dashboard di Dune Analytics. La sua ricerca ha scoperto che Polymarket era accurato nel 90% dei casi quando prevedeva l'esito degli eventi un mese prima della risoluzione.

Nelle ultime quattro ore che precedevano la risoluzione, quella cifra è salita al 94%. La metodologia di McCullough ha escluso i mercati con prezzi estremi (quote superiori al 90% o inferiori al 10%) per ridurre l'impatto dei risultati prevedibili.

L’esperto ha osservato che, sebbene la piattaforma occasionalmente sovrastimi le probabilità, la deviazione era in gran parte attribuibile a tendenze comportamentali quali mentalità da gregge, scarsa liquidità e propensione degli utenti a puntate ad alto rischio e ad alto rendimento.

L’integrazione con Solana ha portato anche SOL a balzare in alto: Solaxy potrà dare ulteriore vantaggio alla blockchain che cerca di superare Ethereum?

