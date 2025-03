Ospedaletti: ad ottobre scattano i lavori di riqualificazione della pista ciclabile e della passeggiata pedonale

Prenderanno il via il prossimo mese di ottobre i lavori per la riqualificazione della pista ciclabile e annessa passeggiata pedonale, nel tratto compreso tra l'ex stazione ferroviaria e La Bussola ad Ospedaletti, per circa 160 metri lineari.

I lavori di messa in sicurezza e riqualificazione che riguarderanno anche l'intera zona circostante, hanno ottenuto un finanziamento da parte della Regione Liguria pari a 237.500 Euro, a fronte di un costo complessivo di circa 300mila Euro, con intervento delle casse comunali per circa 60mila euro.

“Ancora una volta – evidenzia il Sindaco Daniele Cimiotti - desidero ringraziare la Regione Liguria che si è sempre dimostrata attenta alle esigenze del nostro territorio anche in ottica di sviluppo turistico dello stesso”.