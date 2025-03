Dietrofront del Ministero sugli autovelox: la documentazione non è stata trasmessa a Bruxelles, cosa accadrà agli impianti imperiesi?

Nuovo stop all’omologazione degli autovelox e non sono da meno quelli tanto discussi della nostra provincia. Dopo le anticipazioni rese ieri a livello nazionale dal Corriere della Sera, che evidenziavano la possibilità di un ok agli impianti se questi fossero stati omologati prima del 2017, ora c’è un dietrofront.

L’agenzia Radiocor, infatti, ha confermato che il governo ha sospeso lo schema di decreto che regolamenta l’uso degli autovelox e che era in fase di trasmissione all’Unione Europea. Una decisione presa dal Ministero dei Trasporti su indicazione del vicepremier e ministro Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, ha confermato che servono ulteriori approfondimenti.

Si tratta di un decreto che riguarda l'omologazione degli autovelox e che avrebbe ripercussioni sui tanti ricorsi (a centinaia anche nella nostra provincia) presentati dagli automobilisti dopo aver ricevuto sanzioni anche elevate da autovelox non omologati. Ieri dal Ministero era stato confermato che, dal prossimo mese di luglio sarebbero stati considerati conformi gli impianti omologati dal 2017, in una sorta di sanatoria che avrebbe messo una pietra tombale sui ricorsi.

Dopo i tanti ricorsi e gli interventi del Codacons gli autovelox dovevano essere disabilitati dagli enti locali prima del completamento dell'iter per ottenere l'omologazione ministeriale. Ieri il Ministero era pronto a trasmettere la documentazione per regolare l'uso degli autovelox, ma ora il Ministro ha sospeso tutto.

Gli enti locali, dopo le ultime da Roma, non fermeranno gli impianti che continueranno ad elevare multe, che successivamente saranno impugnate dagli automobilisti. Cosa accadrà? Difficile a dirsi ma, sicuramente, gli autovelox più discussi come sull’Aurelia Bis, sulla statale 20 del Col di Tenda, a Sanremo e in zona Prino ad Imperia continueranno a funzionare. Fino a quando?