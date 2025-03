Sanremo: incontro tra il sindaco Alessandro Mager e il Console Generale dell’Ecuador a Genova Oscar Izquierdo Arboleda

Incontro in Comune tra il sindaco Alessandro Mager, il segretario generale Monica Di Marco, il consigliere comunale Desiree Negri e il Console Generale dell’Ecuador a Genova Oscar Izquierdo Arboleda. L’occasione è stata quella di parlare della comunità ecuadoriana presente sul territorio comunale, composta da 126 donne e 103 uomini, e di definire un servizio che sarà istituito nella giornata di domani proprio nella città di Sanremo.

Domani il Comune di Sanremo ospiterà infatti un consolato mobile, così come richiesto dal Console Generale stesso, per agevolare gli ecuadoriani che, per vari motivi, sono impossibilitati a recarsi nel capoluogo per usufruire dei vari servizi a loro dedicati. Il consolato mobile si troverà all’URP del Palafiori, in corso Garibaldi, e sarà aperto dalle 8.30 alle 15.30. Presso questa sede sarà possibile realizzare certificati, atti notarili, passaporti e altri documenti.