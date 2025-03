Per le gare ciclistiche di domani la Prefettura dispone la sospensione della circolazione veicolare da Capo Cervo a Sanremo

In occasione delle due competizioni ciclistiche previste sabato 22 marzo, la 116^ edizione della gara 'Milano – Sanremo' e la 1^ edizione della 'Milano – Sanremo Woman', al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dei due eventi sportivi, è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare in ambedue i sensi di marcia, nei tratti di questa provincia interessati dal percorso che, con lo stesso itinerario per entrambe le gare, si snoda da Capo Cervo fino all’arrivo nella città di Sanremo.

"La sospensione, su parere positivo espresso da ciascun Comune interessato - si spiega nella nota -, è stata disposta, per settori, 30 minuti prima del passaggio dei ciclisti in ciascuna tratta e fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile 'fine gara', per entrambe le competizioni.

In particolare, per la prima edizione della 'Milano – Sanremo' femminile, per la quale è previsto l’ingresso in questa provincia alle ore 13:08, la circolazione sarà sospesa dalle ore 12.38 a Capo cervo e, a seguire, nelle altre tappe 30 minuti prima del transito delle concorrenti.

Per la 116^ edizione della tradizionale 'Milano – Sanremo', invece, che farà ingresso in questa provincia alle ore 15.38, il traffico veicolare sarà sospeso, con le stesse modalità della gara femminile, a partire dalle ore 15:08 a Capo Cervo e, di seguito, nelle altre tratte del percorso.

Come di consueto, comunque, le Forze dell’Ordine seguiranno costantemente l’andamento della gara in modo da eventualmente adeguare le tempistiche relative alla sospensione della circolazione. Sono esclusi dai predetti divieti i mezzi di soccorso. Inoltre, analogamente alle precedenti edizioni della 'Milano – Sanremo', dalle ore 8.00 alle ore 18.00 della medesima giornata del 22 Marzo, sarà interdetto, in entrambi i sensi di marcia, il transito ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 t. sul tratto dell’Aurelia compreso tra Capo Cervo e Ventimiglia".