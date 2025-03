Norma CEI 64-8: ottimo riscontro per l’incontro tecnico organizzato da Confartigianato Imperia

Ottimo riscontro per l’incontro informativo promosso da Confartigianato Impianti Elettrici Imperia, dedicato alla IX edizione della Norma CEI 64-8, entrata in vigore lo scorso 1° novembre. L’appuntamento, svoltosi presso la sede di Sanremo, ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento tecnico per gli impiantisti del territorio.

Dopo l’introduzione di Federico Esposito, agente di zona della S.E.L.L., i periti industriali Cristian Cirillo e Davide Conte hanno illustrato in modo chiaro e concreto le principali novità normative: protezione dai contatti diretti e indiretti, sezionamento e comando, ambienti speciali, revisione della Parte 6 e focus sullo standard X-CEE per le prese industriali, con particolare attenzione alle soluzioni Palazzoli.

Ampio spazio è stato dedicato anche all’illuminazione di emergenza e alla sicurezza elettrica, con riferimento ai dispositivi Beghelli, e alla protezione contro le sovratensioni, ambito in cui le soluzioni Zotup rappresentano un punto di riferimento tecnico consolidato. È stata inoltre evidenziata la pertinenza delle soluzioni Qubix per il cablaggio strutturato, il networking e le infrastrutture digitali, sempre più integrate negli impianti elettrici moderni.

Durante la serata, tutti i partecipanti hanno ricevuto gadget e materiale tecnico, tra cui uno zaino omaggio, a conferma dell’attenzione verso il coinvolgimento e la valorizzazione dei professionisti del settore.

Tra i presenti anche il presidente provinciale degli Impiantisti Elettrici Michel Khelif e i membri del direttivo provinciale Sergio Zanella e Alessandro Serini, a testimonianza dell’impegno associativo verso la formazione continua.

L’incontro ha registrato un grande interesse da parte degli installatori, che si sono dimostrati attenti, partecipi e desiderosi di approfondire gli aspetti tecnici. Soddisfazione condivisa anche da parte dei relatori, che hanno apprezzato il livello di preparazione dei presenti e la qualità delle domande poste, segno di una categoria professionale attenta e aggiornata.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione – ha dichiarato Michel Khelif –. Serate come questa offrono contenuti utili e concreti per chi lavora sul campo. Confartigianato continuerà a promuovere momenti di formazione tecnica a supporto degli operatori del territorio”.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 389/9588821.