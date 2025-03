Pallamano, Abc Bordighera torna in campo: il prossimo avversario sarà La Colle St. Paul (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo nel fine settimana. Domenica prossima alle 11 al Palasport, nelle proprie mura casalinghe, dovrà affrontare la squadra transalpina di La Colle St. Paul in una partita valida per la quarta giornata del campionato dipartimentale Alpi marittime pre eccellenza seconda fase.

"Le due squadre si affrontano per la prima volta" - fa sapere l'Abc Bordighera - "I biancorossi griffati Fusetti Giardini/Acconciature Raffaella sono reduci dalla sconfitta subita sabato scorso in trasferta a Chateauneuf de Grasse contro la squadra locale dell'Handball des Collines. I ragazzi, capitanati da Nicolò Andreini (Andrea Lupi era assente per infortunio), hanno cercato di portare a casa un risultato utile ma la squadra francese ha mostrato tutta la sua esperienza e decisione nel non dare questa opportunità ai ragazzi guidati in panchina dai coach Dall'acqua/Bissaro".

"I ragazzi hanno reagito bene alle varie fasi della partita, nel primo tempo, causa alcune discutibili espulsioni, i ragazzi sono stati costretti a giocare oltre sei minuti con un giocatore in meno, tenendo comunque bene il campo e il distacco dagli avversari. Infatti, il primo tempo è finito col parziale di 18 a 13 per i padroni di casa" - dice la società - "Nel secondo tempo, nonostante la tenacia e la continuità ad andare al tiro dell'Abc, gli avversari si difendevano bene tenendo la nostra squadra entro i 3 gol di distacco. Solo negli ultimi minuti, complice anche l'affaticamento del dover sempre rincorrere l'avversario, ha fatto sì che padroni di casa si aggiudicassero il match con il il risultato finale di 35 a 280. Una menzione particolare va alle 12 reti del rientrante Galant Daniel e alle 7 reti di Capitan Andreini".