Imperia: rinnovate le cariche statutarie del sindacato provinciale di Polizia Sap, nuovo segretario Ivo Semeria

Si è svolto ieri, ad Imperia il nono Congresso provinciale del SAP di Imperia per il rinnovo delle cariche statutarie, durante il quale è stato eletto il nuovo Segretario Provinciale Ivo Semeria. Nel corso dell’evento, sono state trattate diverse problematiche di attualità. In particolare è stata evidenziata la rilevante carenza di Poliziotti ed impiegati dipendenti civili del Ministero dell’Interno che in questa provincia, ormai da troppo tempo, non trova la necessaria attenzione da parte del Dipartimento della P.S., il quale si ostina a ritenere sufficienti gli attuali numeri, nonostante le attività operative in atto richiederebbero più risorse umane.

"Noi riteniamo che gli attuali organici debbano essere aumentati di almeno 100 unità, tra: Agenti, Sovrintendenti, Ispettori e Funzionari, nonché di altrettanti 30 impiegati civili dell’Amministrazione civile dell’Interno - dicono dal sindacato - infatti, per approvare quanto da noi sopra affermato, al Dipartimento della P.S. basterebbe comparare la forza presente negli anni precedenti, rispetto a quella effettivamente presente e prevista oggi, che evidenzierebbe la congruità della nostra affermazione. Non di meno, basterebbe considerare i numeri delle attività di polizia in atto quali: a) il contrasto alla rilevante criminalità diffusa e quella organizzata sul territorio; b) l’esiguo numero di volanti in servizio H24; c) l’elevato numero di identificazioni e della relativa attività connessa (espulsioni, accompagnamenti ai CPR ecc) per contrastare l’ingente presenza sul territorio di migranti irregolari. A dimostrazione di quanto precedentemente detto, sono altresì anche le ore di lavoro straordinario lavorate mensilmente dall’esiguo personale, che vanno quasi sempre a sforare abbondantemente il monte ore generale assegnato dal Dipartimento centrale. Fatto incontrovertibile che dimostra, ancora una volta, l’insufficienza dell’attuale numero di operatori previsti in questa provincia. Tra l’altro, le innumerevoli ore di lavoro straordinario lavorate dal locale personale di polizia per consentire di raggiungere gli obiettivi ministeriali richiesti, vengono altresì tagliate in buona parte, per essere pagate, ahinoi, con anni di ritardo. Ad esempio nel prossimo mese di aprile verranno pagati parte dei compensi per le ore di lavoro straordinario in eccedenza ai limiti mensili, relative all’anno 2023)".

"Non di meno, riteniamo che non sia più tollerabile la mancanza di idonei e sufficienti locali per l’attività d’ufficio, sia dal punto di vista dell’osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e la relativa salubrità e, non ultimo, anche per il decoro della funzione stessa. Si lamenta la mancanza di una idonea area di sosta e/o di un garage per i veicoli di servizio, che oggi vengono parcheggiati in insufficienti stalli riservati ma privi di una adeguata protezione perché presenti nella piazza pubblica antistante la Questura; piuttosto che la mancanza e/o insufficienza di stalli per il parcheggio dei veicoli privati del personale in servizio in convenzione. Nonostante i ripetuti interventi svolti dal SAP nei confronti dell’Amministrazione, anche centrale, per stigmatizzare la situazione in argomento, riteniamo che i lavori svolti e/o in atto, siano insufficienti a garantire l’idoneità strutturale e logistica della Questura di Imperia. Un immobile di pregio storico, che però non riceve adeguate risorse economiche da parte delle Opere Pubbliche e/o altri Enti pubblici competenti, per effettuare la necessaria ristrutturazione generale degli Uffici per adeguarli alle normative vigenti sulla sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro. Altresì, mancano idonei e sufficienti alloggi collettivi per il personale neo-assegnato che, proveniente da altre città, non trova la possibilità di essere alloggiato all’interno delle strutture di servizio, inducendo spesso gli stessi a chiedere, appena possibile, di essere trasferiti in altre città con maggiore disponibilità di stanze. Lacune d’organico, strutturali e logistiche, che il neo Consiglio Provinciale del SAP imperiese ritiene non più tollerabili, impegnando il neo Segretario ed il relativo direttivo a svolgere ancora di più una decisa azione sindacale nei confronti dei vertici provinciali e nazionali per svolgere urgentemente una adeguata ristrutturazione generale della Questura e dei Commissariati territoriali in osservanza delle norme di legge vigenti".

Infine, il SAP esprime una ferma opposizione alla "Prospettata riorganizzazione da parte del così detto 'Atto ordinativo unico degli uffici periferici' attualmente sospeso, che riteniamo comporterebbe verosimilmente una ulteriore riduzione dell’organico presso i locali Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, delle relative unità operative, il che significherebbe una sempre meno incisivo controllo del territorio e al contrasto all’attività criminali".

Il nuovo direttivo del Sap provinciale, eletto durante il congresso, sarà composto dal segretario aggiunto Stefano Cavalleri, dai vice segretari provinciali Fabio Bottalico, Alessio Farnè, Emanuele Mori e Massimo De Mattia nonché i consiglieri e dirigenti sindacali: Fabrizio Tavanti, Andrea Zannoli, Carlo Parodi, Francesco De Pinto, Carlo Natale, Gennaro Guerriero, Alessandro Pastorelli, Giovanni Iovine, Claudio Veruggio, Simonetta Crisafulli, Sonia Rossi e Gennaro De Sortis.