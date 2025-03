Mobilitazione di soccorsi in serata per un incendio scoppiato in un noto ristorante sul lungomare di Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Intemelia, la polizia e i vigili del fuoco per soccorrere due feriti e due persone rimaste lievemente intossicate che sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.

Non si conoscono ancora le cause che hanno fatto divampare le fiamme nel locale che si trova sulla passeggiata Guglielmo Marconi.