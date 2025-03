Politica, Russo (FdI): Il Festival della Canzone Italiana deve restare a Sanremo

“Sanremo con il Festival sono un patrimonio nazionale, non una pedina da spostare a piacimento. L’idea che il Festival della Canzone Italiana possa lasciare la sua casa è semplicemente inaccettabile." Così la consigliera Veronica Russo di Fratelli d’Italia commenta le dichiarazioni del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha espresso la disponibilità della sua città ad accogliere la storica e famosissima kermesse.

"Sanremo è il Festival e il Festival è Sanremo. Nessun’altra città può sostituire questo legame storico, culturale ed emozionale che si è consolidato nel corso di oltre settant’anni. Questo evento non è solo una competizione musicale, ma un simbolo che porta il nome di Sanremo nel mondo, contribuendo in modo determinante all’economia locale e al turismo ligure", afferma la consigliera Russo. La recente sentenza del Tar della Liguria e le tensioni tra il Comune di Sanremo e la Rai stanno alimentando speculazioni e ipotesi infondate. "Non possiamo permettere che beghe burocratiche o interessi di altra natura mettano in discussione la sede del Festival. Il Comune di Sanremo sta lavorando con impegno per garantire una gestione trasparente e solida della manifestazione, ma questo non deve diventare il pretesto per chi sogna di strappare via alla Liguria il suo evento più prestigioso", aggiunge Russo.

La consigliera di Fratelli d’Italia invita tutte le istituzioni locali e nazionali a difendere il Festival: "Mi auguro che la Regione Liguria, il Governo e tutti coloro che hanno a cuore le nostre tradizioni facciano sentire la loro voce. Il Festival della Canzone Italiana deve restare nella sua casa naturale: Sanremo”.