Notte di pioggia e temporali sulla nostra provincia: scesi tra i 15 e i 20 mm con tuoni e fulmini. Neve sul basso Piemonte

Notte da lupi, quella appena trascorsa anche nella nostra provincia, con pioggia, tuoni e fulmini a farla da padroni ma, fortunatamente, senza registrare particolari problemi, eccezion fatta per il fulmine che ha colpito una serra in strada Solaro Rapalin a Sanremo, nella serata di ieri.

Pioggia continua ma che, alla fine, ha portato tra i 15 e i 20 mm di acqua, importante per rimpinguare le riserve degli acquedotti. Fiumi e torrenti in leggera risalita nel corso della notte, anche in questo caso senza portare problemi o danni e già in discesa nelle prime ore della mattinata. Ancora neve in montagna, seppur con quantitativi più limitati rispetto alle ore precedenti. Nuovamente imbiancate le località sciistiche del basso piemonte.

Ora occhio al cielo per quanto accadrà nelle prossime ore e nel fine settimana. La mattinata ci offrirà una tregua dalle precipitazioni che, però, si faranno nuovamente sotto nel corso del pomeriggio-sera. Venti deboli, al mattino settentrionali in rotazione dai quadranti meridionali. Mare mosso.

Domani, al mattino cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento qua e là. Venti meridionali, deboli al mattino in progressivo rinforzo fino a moderati dal pomeriggio. Mare mosso, con generale calo del moto ondoso dal pomeriggio.

Per quanto riguarda il weekend le previsioni più precise arriveranno solo tra domani e venerdì. Fino a ieri sembrava che il sabato e la domenica potessero presentarsi piovose per l’estremo ponente. Ora, invece, sembra che almeno la giornata di domenica (quando si svolgerà il corso fiorito a Sanremo) possa garantire una tregua.

Intanto, partendo da venerdì la giornata si presenta al momento con piogge e temporali. Cielo coperto anche sabato e miglioramento domenica. Sarà importante seguire le previsioni dei prossimi giorni per capire più precisamente cosa potrà accadere.