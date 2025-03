Trasporti, Regione Liguria, presidente Bucci e assessore Scajola: “Chiediamo un piano treni migliore sui cantieri estivi della Genova-Milano”

Regione Liguria, insieme alle associazioni dei consumatori e ai comitati dei pendolari, ha incontrato RFI e Trenitalia per fare il punto in vista dei lavori estivi previsti sulla tratta ferroviaria Genova-Milano. Durante la riunione il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola hanno chiesto di rivedere il piano dei cantieri, proponendo miglioramenti concreti a tutela dei cittadini.

“La modernizzazione della rete ferroviaria è fondamentale, ma vogliamo che sia compatibile con le esigenze del territorio – spiegano Bucci e Scajola –. Per questo chiediamo di contenere i ritardi entro un massimo di 30 minuti e di aumentare il bonus per i viaggiatori dal 20 al 30%, con un contributo aggiuntivo del 10% a carico di RFI come ristoro per gli utenti.”

Per garantire una gestione più efficiente degli interventi, la Regione Liguria ha inoltre proposto la valutazione di un ponte Bailey temporaneo, così da assicurare la continuità della mobilità durante i lavori di rifacimento del ponte esistente.

Le proposte avanzate dal presidente e dall’assessore sono state condivise e sottoscritte anche dalle Associazioni dei Consumatori e dai rappresentanti dei comitati pendolari presenti all’incontro.

L’impegno della Regione prosegue con la richiesta di un incontro con i nuovi vertici di Trenitalia e RFI per definire insieme un piano che garantisca interventi efficienti senza compromettere la qualità del servizio per i cittadini.