Sanremo: comprano due orologi Rolex con 30mila euro falsi, due giovani torinesi arrestati dalla Polizia

Due giovani sono stati processati per direttissima, questa mattina in tribunale ad Imperia, per una truffa che si è registrata nel tardo pomeriggio di ieri a Sanremo, in un noto albergo della città dei fiori.

I due volevano acquistare da un uomo di Napoli due orologi Rolex (che avevaon la certificazione di autenticità) e, per il pagamento, avevano messo sul tavolo 30mila euro in contanti che, però, sono poi risultati falsi (addirittura con la scritta posteriore con scritto 'fac-simile'). Per questo sono stati arrestati dalla Polizia e poi processati per truffa aggravata.

La Polizia, che era fuori dall’albergo, ha fermato il venditore con i contanti (fasulli) ed ha arrestato un giovane 18enne e un complice di 45 anni che era fuori dall’albergo. Un altro giovane, di 15 anni, che è stato affidato ad un centro per minori.

I due arrestati, che vivono in provincia di Torino, ora hanno l’obbligo di dimora nei loro luoghi di residenza. Il processo è stato rinviato a fine aprile.