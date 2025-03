Il Questore Andrea Lo Iacono dona mimose alle poliziotte della Questura in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna

Il giorno 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, il Questore Andrea Lo Iacono ha donato le mimose alle poliziotte della Questura.



"Il Questore ha ringraziato le colleghe per l’impegno quotidiano profuso nelle attività d’ufficio, sottolineando come sia insostituibile il loro contributo caratterizzato da sensibilità e determinazione. Ha ricordato come la Polizia di Stato sia da sempre all’avanguardia, attenta ai cambiamenti sociali e a promuovere l’obiettivo dell’uguaglianza di genere e l’accrescimento della partecipazione femminile ai processi decisionali. Infatti, proprio l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza fu la protagonista, nel 1959, della svolta epocale che stabilì, per la prima volta, l’ingresso delle donne in una Forza di polizia italiana; con la legge 1083 del 7 dicembre venne istituito il Corpo di Polizia femminile, che prevedeva le figure delle ispettrici e delle assistenti di polizia. La riforma del 1981 ha poi unificato il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e la Polizia femminile nella moderna Polizia di Stato. Oggi le donne ricoprono tutti i ruoli, dall’agente al dirigente generale di pubblica sicurezza, e sono impiegate in ogni settore e specialità della nostra Istituzione".