Giornata Internazionale della Donna, Angela Bobice: "Parità per una democrazia forte" (Video)

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Angela Bobice, segretaria provinciale del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), ospite di 'A Voce Aperta' sottolinea come "solo tramite il rafforzamento della parità di genere e la piena attuazione dei diritti fondamentali, è possibile concretizzare appieno i valori sanciti dalla nostra Costituzione". Parole che arrivano, proprio nella ricorrenza di oggi, come un monito e una spinta verso una continua evoluzione sociale e istituzionale.

L'Intervista

Nel corso del suo interventoripercorre anche una parte importante della storia della polizia italiana, focalizzandosi sul percorso che ha portato alla piena integrazione delle donne nel corpo di polizia. Fino alla Riforma del 1981, infatti, le donne potevano ricoprire solo ruoli marginali come 'ispettrici' e 'assistenti'.

La segretaria provinciale del Siulp ribadisce, infine, con forza quanto la lotta per la parità sia un elemento indispensabile per il rafforzamento della democrazia e dei diritti fondamentali.