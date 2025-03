Regione Liguria capofila in Europa per la sostenibilità ambientale nel settore marittimo

La Regione Liguria ha presentato al Parlamento Europeo l’Alleanza delle Regioni per la sostenibilità ambientale del settore marittimo durante le Giornate Europee degli Oceani andate in scena ieri.

Apprezzato dai diversi parlamentari europei presenti e dalle direzioni generali Mare e Crescita Industriale della Commissione Europea, l’incontro è stato l’occasione per analizzare lo stato di sviluppo dei combustibili green e per evidenziare il ruolo delle filiere regionali. Il pieno riconoscimento per il lavoro di Regione Liguria è stato anche testimoniato da una serie di incontri che Massimiliano Nannini, capo di gabinetto del presidente della Regione Marco Bucci, ha avuto con i vertici europei, tra cui il presidente del Parlamento, Roberta Metsola.

“Coniugare la tutela dell’ambiente marino e la crescita della Blue Economy è un interesse comune che dobbiamo perseguire in stretta collaborazione con i paesi non comunitari”, ha esordito in apertura dei lavori Marco Campomenosi, vice segretario generale Patriots for Europe, sottolineando la presenza nell’alleanza di Algeria, Tunisia, Turchia e i contatti in corso con i Paesi atlantici.

“Le tecnologie ci sono per diversi tipi di combustibile - ha commentato il capo di gabinetto Massimiliano Nannini - Auspichiamo una scelta politica chiara della Commissione e dei Governi su quale strada intraprendere e nel frattempo, anche grazie a questa Alleanza, ci prepariamo ad una rapida implementazione”.

L’Alleanza Shipbuilding Alternative Fuels Propulsion Systems di cui la Liguria è regione capofila, è stata approvata dalla Commissione Europea il 12 dicembre 2024 anche grazie al contributo di progetti bandiera che ne hanno permesso la messa a punto quali LIFE4MEDECA e POWER4MED coordinato da SDG4MED.

Nel corso della missione a Bruxelles il capo di gabinetto del presidente Bucci, con il vicesegretario generale Patriots for Europe Marco Campomenosi, ha poi avuto contatti diretti con i massimi esponenti del Parlamento, a partire dal presidente Roberta Metsola e dal suo capo di gabinetto Matthew Tabone. Importanti colloqui anche con il segretario generale del Parlamento, Alessandro Chiocchetti, con il rappresentante del governo italiano e ambasciatore italiano del Coreper I, Marco Canaparo, e con Flavio Facioni, del gabinetto del commissario Olivér Várhelyi. Tutti incontri che sottolineano la ritrovata attenzione di Regione Liguria a una stretta collaborazione con le massime istituzioni europee, che hanno manifestato la loro piena disponibilità a un contatto costante.